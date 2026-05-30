Въпреки завръщането на Nvidia китайските компании увеличават местните AI чипове

Производството на китайски чипове може да се увеличи тази година, тъй като ръководителите на най-големите технологични компании в страната се стремят да внедрят повече местни технологии. Това се случва на фона на съобщението, че американският гигант при чиповете Nvidia може да се завърне в страната, предава CNBC.

В средата на май интернет гигантът Tencent заяви, че производството на местни китайски чипове може да се увеличи тази година, а гигантът в електронната търговия Alibaba обмисля как да разшири употребата на разработения от него полупроводник.

Изявленията показват как, в отсъствието на технологията на Nvidia поради ограниченията за износа, Китай насърчава чиповете си местно производство в търсене на самодостатъчност, за да захрани амбииците си в областта на изкуствения интелект.

Китай увеличава производството на чипове

Главният стратегически директор на Tencent Джеймс Мичъл заяви, че компанията ще има „значително увеличение“ на капиталовите разходи, особено през втората половина на годината, тъй като повече проектирани в Китай чипове „са на наше разположение с всеки изминал месец“.

Мичъл каза още, че предлагането на проектирани в Китай графични процесори „постепенно“ ще се увеличи до края на годината.

Той каза още, че проектирани в Китай чипове имат по-голямо предлагане от производствени обекти в Китай и „съседни страни“.

Китай има редица местни играчи в областта на чиповете, които увеличиха дейността си, като станаха публични компании и пуснаха продукти. Moore Threads, MetaX и Huawei са сред играчите, които се опитват да запълнят празнината, оставена от Nvidia, откакто тя беше блокирана да продава чиповете си на Китай преди повече от една година.

Това осигури рекордни приходи на китайските компании за чипове.

Alibaba проектира собствени чипове с изкуствен интелект, които използва в центровете си за данни, захранващи звеното му за облачни изчисления.

„Патентованите от T-Head GPU чипове вече се произвеждат масово“, заяви ръководител на Alibaba по време на телеконференцията за финансовите резултати на компанията. Alibaba подчерта, че чиповете, разработени от самата компания, са предимство в условията на затруднен достъп до полупроводници.

„В условията на недостиг на изчислителна мощ това структурно предимство е благоприятно за растежа на доходите ни и за подобряването на брутния марж“, коментира ръководителят.

Alibaba посочи още, че може да продава сървъри, които са оборудвани с чиповете ѝ, на компании, които изграждат изчислителна мощ и центрове за данни, или може да участва в изграждането на тези съоръжения с други фирми. Това подчертава, че технологичният гигант очаква ролята му в сектора на полупроводниците в Китай да нарасне.

Ще бъде ли Nvidia добре дошла?

Изявленията на Alibaba и Tencent дойдоха ден преди Ройтерс да съобщи, че САЩ са дали зелена светлина на редица китайски компании, включително Alibaba и Tencent, да купуват чиповете H200 на Nvidia, едни от най-мощните графични процесори на пазара.

Но до момента не са произведени никакви H200, допълни Ройтерс.

Все още не е ясно дали Nvidia действително е получила одобрение от американското правителство. На въпрос на CNBC за съобщението, американският министър на финансите Скот Бесънт заяви: „Това е новина за мен“.

„Зная, че имаше много обсъждания... и ще видим как ще се развият нещата. Това е в компетенциите на Министерството на търговията“, добави Бесънт.

Миналата година имаше редица съобщения, че Вашингтон е дал разрешение на Nvidia да достави някои чипове като не толкова мощните H200 на Китай. Но междувременно се появиха съобщения, че Китай е насърчил местните фирми да купуват местни алтернативи.

Нийл Шах, партньор в компанията Counterpoint Research, казва, че тъй като китайските компании се стремят към „агентен изкуствен интелект“ - идеята за системи с изкуствен интелект, които изпълняват по-сложни задачи, те ще се нуждаят от повече модерни чипове. Това означава, че продуктът H200 на Nvidia ще бъде добре приет“, посочва той.

„Виждаме, че китайската пътна карта за изкуствен интелект се ориентира към „само местно производство“ с инфраструктура за обучение на изкуствен интелект“, коментира Шах. Но той допълва, че „стремежът към агентен изкуствен интелект“ се е изместил от „обучение към масивно мащабиране на изводи“ – процеса на действително използване на обучени модели за изкуствен интелект.

„Китайските хипермащабни компании просто не могат да си позволят да чакат“, отбелязва Шах и допълва: „Моментът е подходящ за внедряване на H200 на Nvidia в нещо като хибридна AI инфраструктура за изводи, основана на китайски и американски чипове с цел разрастване на инфраструктурата възможно най-скоро“.