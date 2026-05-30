Всички получават шестици – унищожава ли изкуственият интелект стойността на дипломата?

Изкуственият интелект улеснява получаването на отлични оценки от студентите и ги прави по-малко полезни за работодателите, които се опитват да преценят способностите на висшистите, показва ново проучване.

Делът на отличните оценки в университетските курсове, в които се набляга на писане и програмиране – с други думи, задачи, при които е по-вероятно да се използва изкуствен интелект – е нараснал значително повече, отколкото в други курсове, откакто се появи ChatGPT, се твърди в статия на Калифорнийския университет в Бъркли. Професорите, преподаващи в курсове, предразполагащи ползването на AI, са дали с около 30% повече оценки „6“ и по-малко оценки „6-“ и „5+“, пише Wall Street Journal.

Резултатите показват, че студентите са разчитали на генеративния изкуствен интелект, за да се представят по-добре в учението си, а не че тези групи студенти научават повече, казва Игор Чириков, старши изследовател в Центъра за изследвания във висшето образование в Бъркли и автор на статията.

Макар завишаването при оценките да е проблем в университетските кампуси от години, AI инструментите направиха оценяването на качеството на работата на студентите още по-трудно. За да се фокусира върху ефекта на изкуствения интелект върху оценките, Чириков събира данни за повече от половин милион оценки от 2018 до 2025 г. в голям държавен университет в Тексас, който публикува учебни програми и разпределение на оценките.

След това той сравнява класовете с повече задачи, предразполагащи ползването на AI, най-вече в хуманитарните и инженерните дисциплини, с класове, които разчитат по-малко на писане и програмиране. До 2022 г. разликата между двете групи е минимална. След това отличните оценки скачат значително в курсовете, които предразполагат за ползването на AI. В класовете, в които има повече задачи за вкъщи, като например домашни работи, получаването на отлична оценка е дори по-вероятно.

През последните години оценките губят от значението си за завършилите, търсещи първата си работа след университета. Сега обаче някои компании са затрупани от огромно количество кандидати за начални позиции. С охлаждането на пазара на труда те не само повишават изискванията за начални позиции, но и търсят по-последователни критерии, за да пресеят кандидатите.

През 2023 г. 37% от работодателите са използвали средния успех при наемане, според Националната асоциация на колежите и работодателите. Тази цифра сега отново е скочила до 42%. Работодатели, включително Barclays и Morgan Stanley, имат минимални изисквания за средния успех за някои стажантски позиции.

Сега опасението е, че изкуственият интелект прави този метод на оценяване по-малко надежден – точно както се случи с мотивационните писма, автобиографиите и другите документи за кандидатстване за работа.

Ученето изисква „битка на продуктивността“, която се подкопава от AI, казва Чириков от Бъркли. Когато напуснат университета, дали завършилите ще създават готови за публикуване доклади или анализи на данни, без да са развили критични когнитивни способности? И има ли значение изобщо това?

„Колкото и AI да помага на хората да станат по-продуктивни, да произвеждат повече, мисля, че това може да навреди на ученето им“, казва той.

Някои елитни университети в САЩ изразяват загриженост относно завишаването на оценките. Работодателите имат основателен интерес да сравняват представянето на студентите, сочи доклад от февруари на Харвардския колеж, но настоящите политики за оценяване не им позволяват да го правят. Преподавателите там гласуват тази седмица по предложение, което ще ограничи броя на отличните оценки.

В доклад от април на Университет Йейл това е посочено ясно: „Оценките съществуват, за да покажат какво са научили студентите. В Йейл, както и в много други сродни институции, те вече не изпълняват тази функция.“

Сега, казва Чириков, оценка „6“ може да означава, че даден студент има достъп до по-модерен технологичен модел или че се справя по-добре с него – а не че измерва реалните му умения.

Редица обяви за работа на сайта за позиции на начално ниво Handshake изискват от кандидатите да представят средния си успех (GPA). От тези, които го изискват, почти една четвърт тази година изискват средна оценка 3,5 GPA или по-висока в сравнение с 9% през 2020 г.

Повечето компании, които използват праг на средния успех при наемането, смятат, че това е поне донякъде полезно, според данни от проучване на Veris Insights, което анализира тенденциите при наемането.

Компаниите не харесват използването на изкуствен интелект от студентите в процеса на кандидатстване за работа и в същото време искат студентите да знаят как да използват технологията, казва Челси Шейн, вицепрезидент по стратегиите за изследвания в Veris. „Те говорят лицемерно.“

Шейн преподава преговори и бизнес етика на студенти в Уортън Скул към Университета на Пенсилвания. Тя е намалила тежестта на домашните задачи в крайната оценка на студентите, след като осъзнава, че изкуственият интелект лесно може да получи 100% на заданията ѝ. Междинните изпити и тестовете в час, при които студентите не могат да използват изкуствен интелект, сега имат по-голяма тежест.