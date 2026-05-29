Производството на бензин у нас се връща към растеж през март

Производството на бензин в България отново започва да се увеличава, сочат официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за март. Последните месеци бяха доста динамични - между септември и ноември 2025 г. производството се срина почти наполовина (от 150 хил. тона до 84 хил. тона), след като нямаше яснота какво ще се случи с рафинерията, собственост на "Лукойл", заради наложените от САЩ санкции.

Постепенно обаче ситуацията се нормализира и имаше ръст до февруари 2026, когато НСИ отчете ново понижение до 115 хил. тона. Сега статистиката сочи, че през март в страната са произведени 132 хил. тона бензин, или това е ръст от 15% спрямо февруари. На годишна база данните не са показателни, защото през миналия март и април рафинерията беше в планов ремонт на съоръжения и произвеждаше 10 хил. - 11 хил. тона бензин на месец.

При дизела също има ръст на производството - с 4,3% на месечна база до 240 хил. тона. През март 2025 година произведеният в страната дизел беше едва 41 хил. тона, което се дължеше на плановия ремонт в "Нефтохим".

Март е първият месец от войната в Близкия изток и данните са категорични, че конфликтът не се отразява върху производството на горива. Доставките на пазара на бензин се увеличават - с 12% (на годишна база) до 47 хил. тона. Това означава, че част от произведения бензин е изнесен.

При дизела има минимален спад - от 4%, но според статистиката потреблението не е покрито изцяло от производството - на пазара са доставени 241 хил. тона дизелово гориво, което означава, че част е покрито или от внос, или от резерви.

Данните на НСИ показват още, че през март в страната са произведени 3,72 тераватчаса електроенергия, което е увеличение от 7,3% на годишна база. Основните количества са реализирани в страната - 3,27 тераватчаса, което е увеличение от 11 на сто.

От публикуваните данни може да бъде заключено, че в енергийния микс все повече навлизат зелените централи, защото производството на електроенергия се повишава на фона на срив с 30% на добивите на твърди горива (въглища) - до 0,96 млн. тона. Доставките на вътрешния пазар също намаляват с 27% до 1,024 млн. тона.

Доставките на газ се увеличават с 20% до 313 млн. куб. метра през март, показват още данните, публикувани от НСИ.