ЕС вижда неустойчивост в търговските отношения с Китай

Европейският съюз (ЕС) предупреди, че икономическите му отношения с Китай трябва да се променят, тъй като блокът започва да обмисля по-строги мерки за противодействие на нарастващите дисбаланси в търговията, съобщава Bloomberg. Европейската комисия (ЕК), която отговаря за търговските въпроси от името на ЕС, проведе предварителни срещи, за да обсъди как да се справи с нарастващата икономическа конкуренция от страна на Китай, включително с наплива от продукти, които подкопават редица европейски индустрии.

„Китай е ключов партньор и ангажираността и диалогът ще продължат“, посочва ЕК след среща на еврокомисарите. „В същото време настоящото състояние на търговските и инвестиционните отношения не е устойчиво“, добавя Брюксел.

Обсъжданията отразяват желанието на ЕС да преосмисли икономическите си отношения с Китай, както и трудната ситуация, в която се намира блокът. Всяко действие, което ЕС предприеме за защита на местните фирми, би могло да провокира ответни мерки, които ще навредят на Европа, като се има предвид, че много страни все още разчитат на износа за Китай.

Европейските политици гледат с тревога към търговския дефицит с Китай. Графика: Bloomberg

„Тъй като икономическите интереси и тези в областта на сигурността стават все по-преплетени, и двете измерения ще изискват по-решителен и съгласуван отговор“, заяви ЕК, добавяйки, че през юни ще се проведат допълнителни дискусии по въпроса както на срещата на върха на страните от Г-7, така и на среща на лидерите на ЕС.

Междувременно германският министър на икономиката Катерина Райхе предупреди по-рано тази седмица, че мерките на ЕС срещу Китай не трябва да възпрепятстват европейските продажби на този пазар.

Други политици призовават за по-решителни действия. Документ, разпространен миналия уикенд, подкрепен от Франция, Италия, Нидерландия, Испания и Литва, предлага ЕС да приеме нов, междусекторен инструмент за търговска защита.

Преди срещата в петък Китай предупреди ЕС, че всякакви нови ограничения върху износа му ще доведат до контрамерки.