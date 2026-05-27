Европейските компании са по-оптимистични за бизнеса си в Китай

Европейските компании в Китай стават по-оптимистични за перспективите пред бизнеса си, показа ново допитване. То е публикувано в момент, когато Брюксел изглежда се готви да предприеме действия срещу нарастващия търговски дисбаланс с Пекин, предава Bloomberg.

Около 35% от анкетираните са изразили оптимизъм за ръста на сектора си в Китай през следващите две години спрямо рекордно ниския дял от 29% през 2025 г. Годишното допитване, публикувано в сряда от Търговската камара на Европейския съюз в Китай, показва също, че 47% от компаниите са заявили, че местната бизнес среда е станала по-политизирана през последната година - най-ниският дял от поне 2023 г.

Част от подобрението в нагласите може да се дължи на „умора от кризата“, казва Денис Депу, глобален управляващ директор в германската консултантска компания Roland Berger, която е помогнала за осъществяването на допитването. То е проведено между януари и февруари и в него са участвали 549 респонденти.

Бизнес очакванията на европейските компании в Китай се подобряват – перспективи за ръст на индустрията в Китай през следващите две години. Графика: Bloomberg LP

Европейските компании „се приспособиха по много различни начини, те свикнаха с положението и очакванията на централите също бяха коригирани. Това все още е много ниско бизнес доверие, но членовете на камарата донякъде свикват с това“, казва Депу.

Възстановяването на нагласите привлича вниманието в условията на задълбочаващо се напрежение между Пекин и Брюксел.

Представители на ЕС подготвят възможни нови инструменти за противодействие на ръста на износа на Китай, който според тях отчасти се дължи на недостатъчното местно търсене, подценената валута и щедрите субсидии. Очаква се Европейската комисия да проведе вътрешен дебат за по-строги мерки в областта на търговията срещу Китай в петък, съобщи по-рано Bloomberg.

Министерството на търговията в Пекин вече обеща контрамерки, ако ЕС въведе нови ограничения върху китайския внос.

Миналата година европейските компании бяха най-песимистично настроени относно перспективите за растеж от 2011 г. насам, когато въпросът беше поставен за първи път. Те посочиха забавянето на китайската икономика, напрежението между САЩ и Китай и геополитическите рискове.

Въпреки признаците за обрат в последното допитване бизнес доверието остава близо до историческо дъно по много показатели като лекота за правене на бизнес и перспективи за рентабилността.

Около 68% от респондентите са заявили, че бизнесът в сектора им е станал по-труден през последната година. Това е вторият по големина дял за последните поне десет години. Под една пета от компаниите са оптимистично настроени относно перспективите за рентабилността си през следващите две години, третото най-ниско ниво от поне 2013 г. насам.

Бизнес камарата, сред чиито членове са компании като Volkswagen и Unilever, е призната от местните власти и ЕК „като официалния глас на европейския бизнес в Китай“, според сайта ѝ.

Търговският дефицит на ЕС с Китай отново се разширява. Графика: Bloomberg LP

Китайски официални представители изразиха недоволството си от инициативите на Брюксел през последно време да отдава предпочитание на местни производители в обществени поръчки и в същото време да ограничава някои чуждестранни инвестиции в блока. Европейските компании, опериращи в страната, предупредиха също, че новите регулации за веригите за доставки и други мерки засилват рисковете пред правенето на бизнес в Китай.

Редица лидери на ЕС посетиха Китай през последните месеци, включително френският президент Еманюел Макрон през декември, германският канцлер Фридрих Мерц през февруари и испанският премиер Педро Санчес през април. Германският министър на икономиката Катерина Райхе ще посети Китай тази седмица.

Постигането на обща позиция относно Китай се оказа трудно в миналото. Вътрешните разделения предизвикаха също забавяне на Акта за ускоряване на промишлеността на ЕС, който има за цел да подкрепи европейските промишлени производители, но разгневи Пекин.