Петролът поевтинява, САЩ виждат напредък по сделката с Иран*

Цената на петрола се понижава в сряда на фона на оптимизма, че САЩ и Иран ще постигнат мирно споразумение въпреки новите военни действия и несигурността около стратегически важния Ормузки проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,6% до 97,99 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,03% до 91,98 долара за барел.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че финализирането на мирното споразумение вероятно ще отнеме още няколко дни. Междувременно американски сили нанесоха удари по цели в близост до протока, а Ислямската революционна гвардия заяви, че е открила огън по няколко американски самолета, след като те са навлезли в иранското въздушно пространство.

Протокът - ключовият морски път, през който в мирно време преминават една пета от световния петрол и втечнен природен газ - остава практически затворен и е подложен на блокади от страна на САЩ и Иран. Въпреки това поне два супертанкера извън Иран са преминали през тесния морски участък във вторник, като за първи път от седмица насам се наблюдава пренос на 4 млн. барела суров петрол, който не е под санкции.

„Пазарите търгуват с очакванията за сделка с Иран, но до пълното възстановяване на трафика има още месеци, а може би и тримесечия. Протокът технически остава затворен, а нормализирането на физическите доставки ще отнеме време“, коментира Робърт Рени, ръководител на отдела за суровинни анализи в Westpac Banking Corporation.

„Брентът може да продължи да поевтинява заради оптимизма около сделката, но докато Ормузкият проток не бъде реално отворен, а не условно контролиран, политически ограничаван или частично заобикалян, спадовете вероятно ще останат плитки и временни“, добавя той.

Американският президент Доналд Тръмп ще свика заседание на кабинета си в Белия дом в сряда. Това се случва на фона на оставащи сериозни разногласия в преговорите с Иран, включително около замразените активи на Техеран на стойност 24 млрд. долара и нежеланието на страната да гарантира свободно преминаване през протока.

Междувременно Русия обмисля ограничения върху износа на дизелово гориво, според Interfax. Страната е един от основните износители на този вид гориво.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.