IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

SOFIX се понижи при оборот от близо 34 млн. евро

Оборотът днес беше 34 млн. евро, почти всички с облигации

20:54 | 26.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,06% пункта до 1251,53 пункта. Оборотът на основен пазар беше за 33,8 млн. евро.

Най-големи ценови понижения в рамкит ена SOFIX записаха акциите на "Химимпорт" АД - 5,29% до 0,394 евро, следвани от тези на ПИБ АД - 3,59% до 3,22 евро, "Сирма груп холдинг" АД - 3,5% до 0,772 евро.

Най-печеливши бяха книжата на ФНИБ АДСИЦ, които поскъпнаха с 2,29% до 2,68 евро, следвани от тези на "Еврохолд България" АД, които отчетоха ценови ръст от 1,85% до 1,1 евро и тези на "Софарма" АД, които прибавиха към стойността си 1,61% до 1,89 евро.

С най-висок оборот сред акциите бяха "Еврохолд България" АД със 112 хил. евро, следвани от тези на ЦКБ АД с 89 хил. евро, "КРЗ Одесос" АД с 44 хил. евро, "Софарма" АД с 38 хил евро и ПИБ АД с 27 хил. евро.

Най-много сделки отчетоха акциите на "Софарма" АД - 33, следвани от "Доверие обединен холдинг" АД с 24 и с по 19 "Сирма груп холдинг" АД и БФБ АД.

При другите индекси BGBX40 се понижи с 0,16% до 215,72 пункта. BGREIT напредна с 0,34% до 230,64 пункта. Индексът BGTR30 отчете спад от 0,56% до 1034,89 пункта. Показателят beamX се повиши с 0,56% до 110,53 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 20:53 | 26.05.26 г.
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още