SOFIX се понижи при оборот от близо 34 млн. евро

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,06% пункта до 1251,53 пункта. Оборотът на основен пазар беше за 33,8 млн. евро.

Най-големи ценови понижения в рамкит ена SOFIX записаха акциите на "Химимпорт" АД - 5,29% до 0,394 евро, следвани от тези на ПИБ АД - 3,59% до 3,22 евро, "Сирма груп холдинг" АД - 3,5% до 0,772 евро.

Най-печеливши бяха книжата на ФНИБ АДСИЦ, които поскъпнаха с 2,29% до 2,68 евро, следвани от тези на "Еврохолд България" АД, които отчетоха ценови ръст от 1,85% до 1,1 евро и тези на "Софарма" АД, които прибавиха към стойността си 1,61% до 1,89 евро.

С най-висок оборот сред акциите бяха "Еврохолд България" АД със 112 хил. евро, следвани от тези на ЦКБ АД с 89 хил. евро, "КРЗ Одесос" АД с 44 хил. евро, "Софарма" АД с 38 хил евро и ПИБ АД с 27 хил. евро.

Най-много сделки отчетоха акциите на "Софарма" АД - 33, следвани от "Доверие обединен холдинг" АД с 24 и с по 19 "Сирма груп холдинг" АД и БФБ АД.

При другите индекси BGBX40 се понижи с 0,16% до 215,72 пункта. BGREIT напредна с 0,34% до 230,64 пункта. Индексът BGTR30 отчете спад от 0,56% до 1034,89 пункта. Показателят beamX се повиши с 0,56% до 110,53 пункта.

