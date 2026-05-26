Сам Алтман: AI едва ли ще доведе до апокалипсис на работните места

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви във вторник, че бързото развитие и внедряване на изкуствения интелект няма да доведе до глобален „апокалипсис на работните места“ и че технологията не е отнела толкова много работни места за офис служители, колкото се е опасявал, съобщава Ройтерс.

В изказване, отправено с интернет връзка, на конференция на Commonwealth Bank of Australia (CBA) в Сидни Алтман каза, че първоначално е изпитвал опасения какво ще е въздействието, което AI ще окаже върху нивата на заетост в световен мащаб.

Той заяви, че заедно с мениджърите на компанията са били „почти прави“ по отношение на технологичните прогнози, направени от OpenAI при пускането на ChatGPT през 2022 г. Но добави, че са били „доста погрешни“ по отношение на социалните и икономическите последици.

„Радвам се, че съм сгрешил в това отношение. Мислех, че досега ще има по-голямо въздействие върху премахването на начални позиции в офиса, отколкото всъщност се случи“, каза Алтман в интервю с главния изпълнителен директор на CBA Мат Комин.

„Сега мисля, че разбирам по-добре защо това не се е случило, и очевидно съм благодарен, но това е област, в която интуицията ми просто не е била точна“, добави той.

„Хората казват: „О, можеше да спестиш на света много страхове и много песимизъм“, но по онова време си мислех: „Виждам, че това е реален риск, за който вероятно трябва да поговорим“, и все още може да се наложи“, каза още той.

Във вторник Алтман не посочи никакви цифри за работните места, но по-рано е говорил за потенциални съкращения в цялата индустрия поради напредъка на изкуствения интелект.

Все повече световни компании, сред които HSBC, Amazon, Standard Chartered и CBA, обявиха, че част от работните места в структурите им се заменят с изкуствен интелект.

OpenAI се готви да подаде конфиденциално заявление за първично публично предлагане в САЩ през следващите седмици, съобщи Ройтерс миналата седмица, позовавайки се на запознат източник. Компанията може да се прицели в оценка от 1 трлн. долара и да набере поне 60 млрд. долара, съобщи агенцията през октомври.

„Човешката част“ на заетостта е незаменима

Алтман каза, че е осъзнал, че макар AI да поема все по-активна роля в много индустрии и работни места, все още има „човешка част“ на заетостта, която не може да бъде заменена.

Той сподели, че е използвал изкуствен интелект, за да отговаря на съобщения в Slack и имейли, но е преминал отново към отговаряне на някои от тях лично.

„Настроих го да отговаря на съобщенията с „Това е AI на Сам“ и за мен това беше чудесен пример за това, че наистина ни пука за хората“, каза той.

„Наистина ни пука за взаимодействията ни с хората и това нещо, което отнема огромна част от времето ми, не е нещо, което мога да си представя да възложа на AI в близко бъдеще“, добави той.

Това осъзнаване, каза той, го е накарало да повярва, че човешкото взаимодействие, необходимо в много професии, няма да бъде заменено от изкуствен интелект.

„Това наистина, както в положителен, така и в отрицателен смисъл, ме накара да мисля, че картината на пазара на труда вероятно ще бъде много по-различна, отколкото смятахме“, каза той.

„Не мисля, че ще имаме онзи вид апокалипсис на работните места, които някои от компаниите в нашата сфера защитават или обсъждат“, добави още Алтман.