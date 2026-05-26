Xiaomi цели разрастване на чуждите пазари на фона на растящи разходи и конкуренция

Китайската компания Xiaomi обяви във вторник спад от 43% на нетната си печалба за първото тримесечие и заяви, че ще засили присъствието си на чуждестранните пазари, тъй като по-високите разходи за чипове за памети и други компоненти, както и конкуренцията на вътрешния пазар, оказват натиск върху бизнеса ѝ със смартфони, съобщава Ройтерс.

Китайският производител на смартфони и електромобили отчете коригирана нетна печалба от 6,1 млрд. юана (899 млн. долара) за периода януари-март.

За сравнение, средната прогноза на анализаторите бе 6,4 млрд. юана, според данни на LSEG.

По време на разговор след обявяването на финансовите резултати Xiaomi заяви, че ще разшири още повече присъствието си на чуждестранните пазари като част от усилията си да компенсира по-високите разходи за компоненти и по-ожесточената конкуренция.

Президентът на Xiaomi Уилям Лу заяви, че индустрията трябва да се адаптира към „новата норма“ на по-високите разходи за чипове за памети, въпреки че се очаква увеличението на тези разходи да се забави от третото тримесечие.

Xiaomi инвестира сериозно в електромобили и изкуствен интелект, търсейки нови източници на приходи извън основния си бизнес с мобилни телефони.

Бизнесът с електромобили на компанията расте и допринася все повече за приходите, но все още тежи на печалбата поради големите инвестиции и по-ниските маржове.

Компанията отчете приходи от 19 млрд. юана за бизнеса си с електромобили за първото тримесечие, което е с 5,1% повече в сравнение с миналата година.

Загубата от дейности, свързани с електромобилите, изкуствения интелект и други нови инициативи, достигна 3,1 млрд. юана.

През първото тримесечие Xiaomi е доставила 80 856 електромобила, което представлява спад от 44,3% спрямо 145 115 електромобила през четвъртото тримесечие. Доставките са се увеличили с 6,6% в сравнение със същия период на миналата година.

Xiaomi съобщи, че приходите за първото тримесечие са възлезли на 99,1 млрд. юана – малко под средната прогноза на анализаторите от 103,4 млрд. юана.

Миналата седмица компанията пусна нова, по-евтина стандартна версия на своя флагмански SUV модел YU7, чиято цена започва от 233 500 юана, което е с около 8% по-ниско от предишната версия, засилвайки натиска върху Tesla на конкурентния, но забавящ се автомобилен пазар в Китай.

Китайските автомобилни производители сега се насочват към разширяване в чужбина, където търсенето на по-евтини електромобили расте. Xiaomi планира да навлезе на европейските пазари през 2027 г.

Третият по големина производител на смартфони в света е продал 33,8 млн. смартфона през тримесечието, което е спад от 19% спрямо миналата година и отбелязва най-рязкото понижение сред петте най-големи световни марки, според изследователската фирма Omdia.

Приходите на Xiaomi от смартфони са се свили с 12,5% на годишна база до 44,3 млрд. юана, а брутният марж на печалба от смартфони е спаднал до 10,1% от 12,4% година по-рано, главно поради по-високите цени на ключовите компоненти и засилената конкуренция в континентален Китай.

Перспективите за пазара на смартфони за 2026 г. остават слаби, тъй като кризата с чиповете за памет може да продължи до края на 2027 г., а напрежението в Близкия изток оказва негативно влияние върху потребителското доверие, според Counterpoint Research.

Акциите на Xiaomi, търгувани на борсата в Хонконг, затвориха с понижение от 0,8% до 29,76 хонконгски долара.