Русия плаши със системни удари по Киев, Украйна връща механизираните атаки на фронта

Русия започва системни удари по разположени в Киев военни заводи и центрове за вземане на решения и призова западните дипломати да напуснат града, а местните жители - да не се доближават до военните заводи и до правителствените сгради. В Москва обясняват, че причината е нарушение на международното право, извършено от Украйна, а говорителят на външното министерство Мария Захарова отбеляза, че скоро ще даде повече подробности за предстоящите удари.

Западните дипломати обаче определят тези предупреждения като "признак на отчаяние".

"Изявлението на Министерството на външните работи на Русия е шедьовър на лицемерието. Режим, прекарал години в бомбардиране на жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали, сега изведнъж говори за „международното хуманитарно право", отбеляза посланикът на ЕС в Киев Катарина Матернова, описвайки руските удари по жилищни сгради, музеи, родилни домове, училища и енергийни съоръжения в най-студените зимни дни.

"ЕС няма да ходи никъде, оставаме в Киев, оставаме с Украйна", допълни още тя. Посланиците на Полша и Франция също отбелязаха, че продължават работата си както обикновено.

ТАСС допълни, че руският външен министър Сергей Лавров е коментирал със своя американски колега Марко Рубио провала на "духа от Анкъридж" и го е призовал спешно да евакуира американското посолство в Киев. В кратко съобщение от Държавния департамент отбелязаха, че двамата са дискутирали войната в Украйна, двустранните отношения и ситуацията в Иран.

Русия нанася ежедневни удари с дронове по територията на Украйна от есента на 2024 година, включително и ежеседмични комбинирани удари с ракети и дронове. През цялата зима под масиран обстрел бяха енергийните съоръжения, предизвиквайки часове без топло- и енергоснабдяване дори и в дните, когато температурите паднаха под -25°С.

В нощта срещу 24 май Русия атакува Киев, използвайки в него най-много ракети от декември 2024 година насам. Част от атаката беше и балистичната ракета със среден обсег "Орешник".

Изстреляните ракети "Орешник" са били две

Според анализатори на публични данни със свободен достъп в нощта срещу 24 май Русия е изстреляла две ракети "Орешник". Първата е претърпяла неизправност и е паднала в покрайнините на Донецк, окупиран от Русия още през 2015 г. След това е изстреляна втора, която падна в Била Церква, на 80 км от Киев, а местните власти показаха видеа от поразени три гаражни клетки в града след удара.

Руски военни кореспонденти критикуват липсата на ясна военно значима цел за "Орешник", дори и той да е бил насочен към авиозавода в Била Церква. В публикации в Telegram има и предупреждения, че военното ръководство на Русия прави грешка, залагайки на скъпи ракетни удари по украинските градове, неглижирайки целите за fpv-дроновете. По този начин в момента Украйна има предимство на бойното поле, а ударите по обектите в градовете не допринасят за руските позиции на фронта.

Според украински оценки ударът в нощта срещу 24 май е струвал на Русия поне 360 млн. долара.

Според други наблюдатели обаче Русия опитва именно с ракетните удари да разсее вниманието от липсата на успех в пролетната си офанзива, и да принуди Украйна да капитулира. Институтът за изучаване на войната пък посочва, че това е реакцията на факта, че Кремъл трябваше да поиска "разрешение" от Украйна да проведе парада си за Деня на победата и примирие, което Украйна спази. Натискът към Киев традиционно се засилва при "смущаващи" операции, като например "Паяжина", при която бяха поразени изтребители и стратегически бомбардировачи.

Украйна укрепи фронтовата линия благодарение на дроновете

Причината за увеличаването на ракетните удари е фактът, че Русия не постига успех в пролетата си офанзива досега. Според данни на украински военни анализатори за първите 20 дни на май Русия е окупирала 34 кв. км, което е едно от най-бавните настъпления от началото на пълномащабната война. През третата седмица на май руските войски са загубили 10 кв. км, а интензивността на бойните действия е много висока - средно 208 бойни действия на ден за първите 20 дни на май.

От началото на годината Украйна си е върнала 590 кв. км. Украйна укрепи фронтовата линия именно благодарение на преимуществото при fpv-дроновете, различните технологични решения, както и ударите със среден обсег, както и "далекобойните санкции", коментира и украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1552-ия ден от пълномащабната война.

Той посочи, че приоритет за всички дипломатически мисии в момента е осигуряване на ракети за противовъздушната отбрана (ПВО) и особено за дефицитните антибалистични ракети за Patriot. Зеленски посочи, че опитва да ускори работата по собственото производство на такива системи в Европа и отново предложи да сподели украински военни технологии със САЩ в замяна на защитата от балистични ракети.

Украинската система "Лима" се разгръща

Украйна работи и за собствена алтернатва на Patriot и според една от най-напредналите компании в разработката - Fire Point, вероятно до края на годината ще имат готовност да представят разработката си. В същото време Украйна разгръща системата за радиоелектронна борба "Лима". При последната масирана атака Русия използва 90 ракети, като ВВС на Украйна съобщи за 55 свалени ракети от различни видове, както и 19 ракети, които не са постигнали целите си.

Според Politco това е резултат както на работата на системите за ПВО, така и на заглушаване на сигналите за навигация, тоест работата на "Лима".

Според производителя – стартъпа Cascade, са необходими между 30 и 100 съоръжения "Лима" за защита на голям град. Цената е до 5 млн. долара, или малко над цената на една ракета за Patriot. Досега компанията е произвела 400 съоръжения, използвани и на фронтовата линия срещу управляемите бомби.

Войната навлиза в нова фаза

Войната в Украйна навлиза в нова фаза, отбелязва Институтът за изучаване на войната (ISW), отбелязвайки украинската тактика с пресичането на логистичните линии на противника. Украинците обаче експериментират и с начини за блокиране на работата на руските дронове и вече има данни за подновяване на механизираните аатки в някои части на бойното поле.

Военните анализатори коментират, че танковете и бронираната техника почти не се появява от пролетта на 2025 година, а руското настъпление се дължи основно на пробиви на малки щурмови групи.

Украинските военни обаче успяват да разположат бронирани машини в Олександривското направление на дълбочина от 19 км спрямо наблюдавани през март руски позиции. В момента се извършва и подобна операция в Борово, но все още е рано да бъде определено дали тя ще бъде успешна - пробивите засега са 2-5 км.

От ISW посочват още, че от началото на годината Украйна е постигнала стратегически пробиви в Днипропетровска и Запорожка област, което се дължи на комбинация от няколко фактора - по-доброто оперативно планиране, блокирането на Starlink за руснаците на територията на Украйна, както и по-добрата работа на fpv-дроновете и ударите на средна дистанция по логистични линии, складове с боеприпаси и командни центрове.

Украйна удари с ракети Storm Shadow по комуникационен център в Луганска област

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за удар по комуникационен и контролен център на окупираната територия на Луганска област с ракети Storm Shadow. Резултатът има дългосрочно значение, защото ограничава руското настъпление, отбелязват още от ВСУ.

Данните към 22 часа на 25 май показват, че атаките на бойното поле надхвърлят 200 - 210 само до този час спрямо 173 към 22 часа на 24 май.

Русия е извършила и 55 въздушни удара със 172 управляеми авиационни бомби, както и 1900 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 5500 fpv-дрона.

Най-интензивни остават боевете край Покровск - 35 към 22 часа на миналото денонощие. Ожесточени са битките за Хуляйполе (21 атаки) и Лиман (10) и Костянтинивка (9). Продължава относителното затишие и единични атаки към Словянск, Купянск и Краматорск. Краматорск обаче е системно атакуван от управляеми авиационни бомби.