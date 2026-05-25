Надеждите за мир в Близкия изток тласнаха европейските борси до най-високото им ниво от 2 март

Европейските борси достигнаха най-високите си нива от 2 март насам поради нарасналите през уикенда надежди за споразумение между САЩ и Иран, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,8%, като достигна нива, които не бяха виждани, откакто САЩ и Израел започнаха съвместната си атака срещу Иран преди повече от два месеца.

Германският DAX прибави 2,01% и завърши деня на равнище от 25 389,1 пункта. Френският CAC 40 напредна с 1,76% до ниво от 8258,26 пункта.

Изтъргуваните обеми бяха по-ниски, тъй като британският фондов пазар беше затворен поради национален празник.

Европейските борси продължиха силното представяне на пазарите в Азия, след като японският индекс Nikkei 225 премина прага от 65 хил. пункта за първи път в понеделник.

Това стана след съобщенията, че ключовият Ормузки проток може скоро да бъде отворен отново. Те тласнаха надолу цените на петрола и подкрепиха нагласите на инвеститорите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че преговорите с Иран „вървят последователно и конструктивно“ и добави, че е поискал от представителите си „да не бързат със сключването на споразумение, тъй като времето е на тяхна страна“.

Цените на петрола намаляха с над 5% след коментарите на Тръмп, като смекчиха натиска върху инвеститорите.

Европейските борси записаха петата си поредна печеливша сесия, като продължиха силния ръст в петък.

Междувременно доходността по европейските облигации се понижи в понеделник след новините за напредък в мирните преговори през уикенда, които смекчиха опасенията на трейдърите за инфлацията и снижиха очакванията за повишения на лихвите от централните банки.

Доходността по 2-годишните германски бундове, които са най-чувствителни към очакванията за лихвите, намаля с над 9 базисни пункта до 2,546% и достигна най-ниското си ниво от 8 май насам.

На корпоративния фронт книжата на Delivery Hero поскъпнаха с над 10% в следобедната търговия в понеделник, след като Financial Times съобщи, че американският конкурент Uber обмисля да отправи по-добра оферта за германската компания за доставка на храни.

Delivery Hero потвърди в съобщение в събота, че е получила оферта за придобиване от Uber на стойност 22 евро на акция, която би оценила пазарната капитализация на компанията на над 10 млрд. евро.

Германската компания добави, че „остава напълно съсродоточена върху изпълнението на стратегическия си преглед и ще съобщи допълнителна информация, ако е необходимо или уместно“.