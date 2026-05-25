Енергетиката и чиповете тласнаха основния италиански борсов индекс до първи рекорд от 26 г.

Основният италиански борсов индекс FTSE MIB надмина предишния си исторически връх в края на търговията, поставен през 2000 г., като силните ръстове през последно време на енергийните компании и производителите на чипове го тласнаха до рекордни нива, предава Bloomberg.

FTSE MIB отбеляза ръст от 1,2% и достигна 50 121,2 пункта в понеделник, което е над предишния рекорд, поставен преди 26 години. Италианската фондова борса е постигнала покачване от 11% от началото на годината след три последователни години на ръстове.

Европейските борси достигнаха редица рекорди в периода след пандемията. Euro Stoxx 50 и германският DAX се извисиха до нови върхове тази година, а испанският Ibex 35 се върна до рекордното си равнище през октомври м. г. Италия беше единственият голям европейски пазар, който все още не беше достигнал предишния си рекорд.

Силен ръст на италианските акции до нов исторически връх – енергетиката и технологиите движат ръстовете, бечмаркът е нараснал с 11% от началото на годината. Графика: Bloomberg LP

Въпреки че банките бяха основният двигател на силното представяне на Италия миналата година, бумът в сектора на фотониката, който обхвана целия свят, допринася за възхода на компанията с най-добро представяне тази година. STMicroelectronics, доставчик на чипове за Tesla и Apple, отбелязва ръст от 156% от началото на 2026 г.

Бързото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект подхранва търсенето на оптични компоненти, способни да предават данни по-ефективно.

Междувременно енергийните компании Saipem и Eni S отбелязват ръст от съответно 73% и 41% от началото на 2026 г. в условията на повишаване на цените на петрола и газа. Stellantis и Fincantieri са сред основните изоставащи в индекса тази година.

FTSE MIB, придишен S&P/MIB, замени по-стария MIB-30 в началото на 21-и век, като историческите данни са изчислени със задна дата до 1997 г.