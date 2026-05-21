Иран затяга контрола над Ормузкия проток с пропускателни пунктове, дипломатически сделки и такси

Екипажът на танкера „Агиос Фануриос I“, натоварен с иракски суров петрол и пътуващ за Виетнам, събира смелост и внимателно се ориентира по маршрут, определен от Иран, като се придържа към бреговата линия и маневрира с огромния кораб между островните контролно-пропускателни пунктове през Ормузкия проток.

330-метровият танкер е блокиран край бреговете на Дубай от края на април. На 10 май той се отправи към пролива след директна сделка с Иран, наблюдавана от иракския премиер, пише Ройтерс.

Заповедите на Иран към танкера са част от сложен, многостепенен механизъм, който страната внедри, за да разреши преминаването на кораби през Ормузкия проток. Тъй като Иран вече фактически контролира пролива, системата може да включва междуправителствени споразумения, интензивни проверки от иранското правителство и понякога такси в замяна на безопасно преминаване, посочва агенцията.

Във Виетнам, Ирак, Гърция и други страни напредъкът на кораба е наблюдаван отблизо, включително от двама души, интервюирани от Ройтерс. Периодично транспондерът е изгасвал, но „Агиос Фануриос I“ е плавал.

Недалеч същия ден друг кораб е бил ударен от снаряд, който е причинил малък пожар, според британска агенция за морска безопасност.

Когато танкерът преминава покрай остров Ормуз, той е спрян от моторници на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, според ирански служител. Бойците, които патрулират в пролива, първоначално са пропуснали кораба, но след това са му наредили да спре. Иранските представители имат съмнение за контрабанден товар и искат да инспектират кораба.

Няколко часа по-късно корабът пак получава разрешение да продължи пътуването си. Така обичайното петчасово преминаване през пролива се превръща в двудневно изпитание.

Не са извършвани плащания, казва управителят на кораба, Eastern Mediterranean Shipping, и шестима души, запознати с преминаването.

„Имаме основания да смятаме, че иранците са си затворили очите за транзита на „Агиос Фануриос I“ след натиск от Ирак и Виетнам“, пише Константинос Сакеларидис, оперативен мениджър на Eastern Mediterranean Shipping, в отговор на въпроси на Ройтерс.

Иранското правителство не е отговорило на искане за коментар относно новия механизъм за преминаване през протока или пътуването на „Агиос Фануриос I“.

Механизъм за преминаване през пролива

Иранският контрол върху Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, хвърли световната икономика в смут. За да разкрие как Иран консолидира контрола си над тази стратегическа точка през последните седмици, Ройтерс интервюира 20 души, запознати с механизма, включително азиатски и европейски източници за корабоплаване, както и ирански и иракски представители.

Прегледани са ирански документи, свързани с процеса на проверка, и са анализирани движенията на корабите. Заедно те предлагат представа за това как функционира иранската схема, като мощният Корпус на гвардейците на ислямската революция играе централна роля.

Всички източници са поискали да говорят при условие на анонимност. Някои от детайлите за пътуването на „Агиос Фануриос I“ не могат да бъдат независимо проверени, но те съответстват на разкази на множество морски служители, участващи в управлението и навигацията по същия маршрут за товарни кораби.

Според американските военни до началото на май около 1500 кораба с около 22 500 моряци на борда са били блокирани в Персийския залив. Контролът на Иран над пролива превърна конфликта в това, което ръководителят на Международната агенция по енергетика определя като най-тежката енергийна криза в историята на света.

Американският флот реагира, като наложи собствена блокада на иранските кораби и товари с кордон извън пролива.

Между 18 април и 6 май по-малко от 60 кораба са преминали през Ормузкия проток, според непубликуван анализ на американската фирма SynMax Intelligence. Преди войната около 120 до 140 кораба преминават през пролива в типичен ден, около половината от които петролни танкери.

На американските граждани е забранено да извършват сделки с иранското правителство съгласно законите за санкции на САЩ. Чуждестранните граждани също могат да се сблъскат с „вторични санкции“ за сделки с ирански организации. Освен това, много западни правителства поддържат свои собствени санкции и ограничения, свързани с Иран.

Министерството на финансите на САЩ публикува изявление на 1 май, в което предупреждава „за рисковете от санкции, свързани с извършването на плащания към или искането на гаранции от иранския режим за безопасно преминаване“.

Новият ирански механизъм включва многостепенна система, която дава предимство на кораби, свързани със съюзниците му Русия и Китай, следвани от страни като Индия и Пакистан, които поддържат тесни връзки с Техеран, и след това споразумения между правителства, според Ройтерс.

„Министерството е готово да предприеме действия срещу всяка чуждестранна компания, която подкрепя незаконна иранска търговия“, казва Министерството на финансите на САЩ в отговор на въпроси на Ройтерс относно системата.

Ройтерс не може независимо да определи колко кораба са използвали схемата досега. Представители на Иран казват, че кораби, свързани със САЩ или Израел, които предприеха въздушни атаки срещу страната в края на февруари, няма да преминават през пролива.

Двама европейски източници от корабоплаването съобщават, че някои кораби, които не са обхванати от междуправителствени споразумения, плащат на иранските власти над 150 хил. долара, за да си осигурят безопасно преминаване през Ормузкия проток.

Двама висши ирански представители коментират пред Ройтерс, че понякога на корабите се начисляват такси за сигурност и навигация, които варират в зависимост от товара. Нито един от източниците не предоставя конкретни числа, но един казва, че „не всички държави са обект на тези такси“.