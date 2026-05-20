Европа отчита най-силните печалби за последните три години, но предстоят трудности

Сезонът на отчетите за първото тримесечие в Европа беше най-добрият за последните три години, подкрепен от енергийните гиганти и технологичните компании. Тази добра форма обаче може да се окаже трудна за поддържане, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран продължава, а това води до влошаване на икономическите перспективи, пише Bloomberg.

Печалбите на акция за индекса MSCI Europe скочиха с 7,5% през тримесечието, значително над очаквания ръст от 2,5%. Това е най-бързият темп от първото тримесечие на 2023 г., показват данни на Bloomberg Intelligence.

Енергийните компании поведоха ръстовете, тъй като затварянето на Ормузкия проток заради войната повиши цените на суровините, което увеличи търговските печалби на BP Plc, TotalEnergies SE и Equinor ASA. Печалбите скочиха с 22% през първото тримесечие спрямо предварителните оценки за повишение от 5,6%.

Печалбата на Shell Plc, която има най-голяма тежест в енергийния индекс MSCI Europe, се удвои спрямо предходното тримесечие, тъй като скокът в цените на петрола и газа я изстреля до най-високото ниво за последните две години въпреки спада в производството.

Технологичният сектор също надмина очакванията, като софтуерните компании не се поддадоха на заплахите от промени, предизвикани от изкуствения интелект (AI), и постигнаха по-добри от очакваното резултати, а производителите на полупроводници продължиха да се възползват от значителните инвестиции в технологията.

ASML Holding NV, която формира почти половината от технологичния индекс MSCI Europe, се очаква да генерира над 50% от растежа на печалбите в сектора тази година, според анализаторите от Bloomberg Intelligence Лоран Дюйе и Адитя Кандхуя.

Обобщените ревизии на печалбата на акция се повишиха след началото на войната в Иран, изчисляват стратезите на Goldman Sachs, водени от Питър Опенхаймер, като подчертават, че отчетите за първото тримесечие са „положителни, но концентрирани“. Подобренията са почти изцяло водени от секторите енергетика, базови ресурси и химикали.

Обратно, луксозните компании и автомобилните производители се представиха слабо през тримесечието, засегнати от американските мита, конкуренцията от Китай и отслабващото потребителско доверие на фона на ускоряването на инфлацията.

Тази концентрация на повишения на очакванията само в няколко сектора поставя „по-широкия импулс на печалбите под риск да отслабне“, пишат Дюйе и Симбараше Гумбо от BI.

Дори най-добре представящите се компании скоро може да се изправят пред сериозни предизвикателства. Енергийните гиганти „може да се затруднят да поддържат маржовете си от търговия при трайно високи цени, тъй като различни държави въвеждат политики за ограничаване на цените на горивата“, според анализатора на Barclays Лидия Рейнфорт.

Монополът на ASML върху най-напредналата технология в производството на чипове я прави уязвима към експортни ограничения за китайски клиенти, концентрация на клиенти и цикличност, според анализаторите. Освен това негативната реакция на пазара към повишената ѝ прогноза показва колко трудно е да се оправдаят нарастващите очаквания.

Превъзходството на европейските компании може да се окаже краткотрайно. „Геополитическата несигурност изглежда влошава настроенията към по-широкия европейски пазар на акции“, казват от BI, добавяйки, че остатъкът от 2026 г. ще бъде белязан от забавяща се глобална икономика, валутни предизвикателства и допълнителни американски мита.