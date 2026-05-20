SOFIX се понижи минимално в сряда

Основният индекс на БФБ SOFIX отчете спад с 0,06% до 1245,44 пункта в сряда.

С най-силни понижения сред компаниите в основния индекс бяха "Химимпорт" АД с 4% до 0,384 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 3,44% до 0,786 евро и "Илевън Кепитъл" АД с 2% до 6,86 евро и други.

С най-силни ръстове сред 15-те в SOFIX бяха ЦКБ АД с 3,66% до 1,7 евро, "Еврохолд България" АД с 0,93% до 1,08 евро и "Шелли груп" АД с 0,68% до 59,3 евро и други.

Борсовият оборот в петък беше за 3,2 млн. евро, от които 2,4 млн. евро с емисията акции на "Хелиос Марин" АД, което проведе IPO на пазара BEAM и пласира 81% от максимума.

С най-голям оборот днес бяха акциите на "Илевън Кепитъл" АД с 95 хил. евро, "Еврохолд България" АД със 75 хил. евро, ПИБ АД с 35 хил. евро, ЦКБ АД с 30 хил. евро и "Софарма" АД с 25 хил. евро.

С най-много сделки в сряда бяха "Софарма" АД с 24, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 21, "Илевън Кепитъл" АД с 20, и с по 17 при "Шелли груп" ЕД и ПИБ АД.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.