Wall Street отваря с ръстове в очакване на доклада на Nvidia*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, докато трейдърите очакват публикуването на отчета за първото тримесечие на годината на Nvidia, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,5%.

Производителят на чипове ще публикува финансовите си резултати след края на борсовата сесия. Докладът ще бъде важен индикатор за пазара на изкуствен интелект (AI) и ще даде актуална информация за търсенето на чипове.

Бен Снайдър, главен стратег за американските акции в Goldman Sachs, отбелязва, че любимецът на AI пазара е допринесъл за около 20% от доходността на S&P 500 тази година и почти толкова за ръста на печалбите на широкия пазарен индекс през 2026 г.

„Така че числата, които ще отчетат, имат значение. По-общо казано, инвеститорите на Wall Street - и всъщност във всички класове активи - гледат на динамиката на Nvidia като на сигнал за това накъде се развива изграждането на AI инфраструктурата“, каза той.

Трейдърите също така очакват протокола от априлското заседание на Федералния резерв, който ще даде информация за това как централните банкери виждат икономиката, инфлацията и лихвените проценти на фона на войната на САЩ и Израел в Иран.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,655%, а тази по 30-годишните - до 5,171%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,05% до 99,381 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,23% до 108,8 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,05% до 102,01 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,4 на сто и се търгува на цена от 4493,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.