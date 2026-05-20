Euronext е готова да реагира, ако търсенето на денонощна търговия се увеличи

Euronext е готова да реагира, ако възникне пазарно търсене на денонощна търговия, заяви във вторник главният изпълнителен директор на борсовия оператор, макар че остана предпазлив по въпроса дали има достатъчен интерес към търговия с акции 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Борсите се сблъскват с растежа на криптовалутите и други активи, които не са ограничени от традиционните часове на работа, както и с технологиите, които повишават очакванията, особено сред индивидуалните трейдъри, че ще могат да търгуват по всяко време и навсякъде.

„Ние сме тук, за да улесняваме търговията. Ако има интерес от страна на пазара към преминаване към режим 24/7, ще работим за това“, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор и председател на Euronext Стефан Бужна.

Той заяви, че Euronext, която във вторник отчете поредно тримесечие с двуцифрен растеж, работи по „няколко идеи“ за дигитални активи, но предупреди, че напълно непрекъснатата търговия ще се сблъска с практически ограничения, особено при обработката на сделките.

„Това не е фитнес клуб, който може да работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Нещата са малко по-сложни“, каза Бужна.

Euronext управлява мрежа от борси, обхващаща Париж, Амстердам, Брюксел, Дъблин, Лисабон, Милано, Осло и отскоро – Атина.

Борсите в континентална Европа търгуват от 09:00 до 17:30 CET (централноевропейско време), като са синхронизирани с Франкфурт, Милано и Мадрид, а лондонската LSEG отваря в 8:00 ч. местно време.

Миналия месец германският борсов оператор Deutsche Boerse изказа предупреждение срещу търговията 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, въпреки че някои от американските му конкуренти, включително Nasdaq и CME, се подготвят за тази стъпка.

Бужна свърза дебата относно денонощната търговия с нарастващия брой млади инвеститори на дребно, които са започнали да търгуват с криптоактиви чрез мобилните си телефони и впоследствие биха могли да разширят дейността си към други класове активи.

„Вече наблюдаваме, че част от растежа на пазара на дребно се дължи на младите инвеститори, (но) за момента търсенето на акции все още е относително ограничено“, каза той.

На въпроса в кой сектор първо може да се появи удължената търговия, Бужна отговори, че цифровите активи вероятно ще са видещи, като други активи потенциално ще изпреварят обикновените акции.

„Мисля, че [инструментите с] фиксирана доходност може да са по-добър кандидат от ценните книжа“, каза Бужна, добавяйки, че пазарите вероятно ще започнат с индекси или борсово търгувани фондове.