Nasdaq с първа стъпка към въвеждане на денонощна търговия пет дни в седмицата

Nasdaq – една от най-големите борси в света, на която са листнати технологичните компании Nvidia, Apple и Amazon, планира да подаде документи към Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), за да въведе денонощна търговия с акции, опитвайки се да се възползва от световното търсене на американски книжа, съобщава Ройтерс.

Търсенето от страна на инвеститорите на непрекъсната търговия с американски акции се е увеличило значително през последните години, което накара регулаторните органи да въведат нови правила и да одобрят предложения на големи борси за разрешаване на търговия извън нормалните пазарни часове. Американският фондов пазар формира почти две трети от пазарната стойност на листнатите компании на световно ниво, а общата стойност на чуждестранните участия в американски акции достигна 17 трлн. долара миналата година, според данни, събрани от Nasdaq.

Заявлението от Nasdaq към SEC ще бъде първата официална стъпка към въвеждането на денонощна търговия, пет дни в седмицата. През март президентът на Nasdaq Тал Коен заяви, че операторът на борсата е започнал преговори с регулаторните органи и очаква да започне денонощна търговия пет дни в седмицата през втората половина на 2026 г. Нюйоркската фондова борса и Cboe Global Markets също наскоро обявиха планове за преминаване към денонощна търговия с акции.

„От известно време се наблюдава тенденция към глобализация и виждаме, че самите американски пазари стават много по-глобални“, заяви пред Ройтерс Чък Мак, старши вицепрезидент на Nasdaq за пазарите в Северна Америка.

Две дневни търговски сесии

Nasdaq планира да удължи часовете за търговия с акции и борсово търгувани продукти от 16 на 23 часа, пет дни в седмицата. Понастоящем Nasdaq провежда три ежедневни сесии през делничните дни: предпазарна сесия от 4:00 до 9:30 часа източноамериканско време, редовна пазарна сесия от 9:30 до 16:00 часа и следпазарна сесия от 16:00 до 20:00 часа. Когато Nasdaq премине към търговия 23/5, борсата планира да провежда две търговски сесии, като дневната сесия започва в 4:00 ч. и завършва в 20:00 ч., следвана от едночасова почивка за поддръжка, тестване и клиринг на сделките. Нощната сесия ще започва в 21:00 ч. и ще завършва в 4:00 ч. на следващия календарен ден.

Дневната сесия ще продължи да включва предпазарни, редовни и следпазарни часове за търговия, като ще започва с отваряне на пазара в 9:30 ч. и затваряне в 16:00 ч. В нощната сесия сделките, изпълнени между 21:00 ч. и 12:00 ч., ще се възприемат като сделки за следващия ден.

Съгласно новия план търговската седмица ще започва в неделя в 21:00 ч. и ще приключва в петък в 20:00 ч. след дневната сесия.

Успешното въвеждане на денонощната търговия зависи от модернизирането на процесора за информация за ценни книжа, който показва най-точните котировки на акциите на американските борси. Централният клирингов център – U.S. Depository Trust and Clearing, планира да въведе денонощен клиринг за акции до края на 2026 г.

Застъпниците на по-широкото преминаване към денонощна търговия твърдят, че това ще позволи на инвеститорите, особено на тези извън САЩ, да реагират по-бързо на събития, които се случват извън редовните пазарни часове. Големите банки на Wall Street обаче са предпазливи по отношение на преминаването към непрекъсната търговия, изтъквайки опасения относно по-ниската ликвидност, повишената волатилност и несигурността относно възвръщаемостта на инвестициите.

„Собствени условия, собствени часови зони“

Макар че обемите по време на удълженото работно време обикновено са много по-ниски от тези по време на редовното, търсенето на търговия през нощните часове в САЩ е в разцвет, казва Мак. Инвеститорите, които искат да търгуват 24/7, понастоящем разчитат на извънборсови търговски платформи или алтернативни търговски системи, като Blue Ocean, Bruce ATS и OTC Moon.

„Виждаме тези неща да се проявяват на американския пазар на акции чрез нарастващото търсене на компании, конкретно листнати на Nasdaq, от региони извън САЩ, много повече сега, отколкото в миналото“, каза Мак. „Ако помислите за тези инвеститори по целия свят, те искат да имат достъп до този огромен пазар по свои собствени условия и искат да го правят в своите часови зони.“

Търговските часове на големите фондови борси като NYSE датират от повече от век, когато сделките се сключваха лично на търговските етажи от брокери, които приемаха поръчки на хартия. Макар че понастоящем по-голямата част от търговията с акции се извършва по електронен път, търговските часове на повечето американски борси са останали до голяма степен същите през последните десетилетия.

По-рано тази година Nasdaq подаде заявление до американските регулаторни органи за въвеждане на търговия с токенизирани акции, като се опита да удвои бумът в токенизацията на фона на облекчаването на крипторегулациите по време на администрацията на Тръмп.

„Когато има напрежение и волатилност на пазара, трафикът на пазара и нивата на активност се повишават значително. Ние сме изградили системи, които са изключително устойчиви, имат голям капацитет и способност да се справят с такива ситуации“, каза Мак.