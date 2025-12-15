В Берлин Зеленски е отказал да обсъжда изтегляне от Донбас и украинците го подкрепят

По време на първия кръг от преговори, продължил пет часа в неделя (14 декември), украинският президент Володимир Зеленски е отказал да коментира с американските представители искането за изтегляне на украинските войски от Донецка област, пише германското издание Bild, позовавайки се на високопоставени украински източници. По данни на украинските военни Русия е окупирала по-малко от 23% от територията на Донецка област за почти четирите години на пълномащабната война. Преди това Русия контролираше малко над 32% от областта. В момента под контрола на Украйна остават почти едни от най-силно укрепените територии на областта, които се смятат и за "врата" към централните части на страната.

Според тях Киев е готов на отстъпки по отношение на отказа от членство в НАТО, но срещу гаранции от САЩ, които да бъдат ратифицирани от Конгреса, както и от Европа. Володимир Зеленски е готов и на провеждане на избори, но след примирие поне по време на кампанията, допълва изданието.

В Берлин разговорите продължават, като към тях се присъединяват и някои европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, както и финландският президент Александър Стуб, който отложи визата до САЩ, за да участва в срещата в Берлин.

Германското Министерство на външните работи определи разговорите като "най-сериозните досега" и заяви пълната подкрепа на ЕС за Украйна.

Рейтингът на Зеленски расте с противопоставянето му и на Кремъл, и на Белия дом

Отдаването на територии е зоната, която и Русия отказва да отстъпи, което изнервя американския президент Доналд Тръмп. Преди дни той заяви, че 82% от украинците подкрепят плана му за мир, а само украинският президент не го харесва. Но проучване на независимия Киевски международен институт по социология показва точно обратното.

Според редовното допитване, което обаче съвпада с периода на водене на преговорите за мир - 26 ноември - 13 декември, 75% от украинците отхвърлят предложения от САЩ мирен план. Социолозите обясняват, че са използвали точки от изтеклите в медиите планове - отдаване на земи от Донецка област, признаване на окупираните територии за руски и т.н.

72% биха се съгласили, макар и не с възторг, на предложенията на украинските власти и Европа, а именно замразяване на конфликта по линията на съприкосновението, като окупираните територии бъдат под руски контрол, но не и признати официално за руски. Украйна трябва да получи и гаранции за сигурност от съюзниците си.

За година доверието в САЩ е намаляло от 41% до 21%, а в НАТО - от 43% до 34%. Почти половината украинци имат доверие в Европейския съюз и това доверие са засилва от декември 2024 г. насам. Като цяло 63% са готови да издържат на войната, колкото е нужно, като има лек ръст от 1 пр. п. спрямо проучване през септември, но той е в рамките на статистическата грешка.

Данните показват още, че подкрепата за президента Володимир Зеленски се повишава в последните дни. Украинците харесват неотстъпчивостта му и противопоставянето не само с Кремъл, но и с Вашингтон по отношение на мирните планове. Проучването се провежда в по-дълъг срок и то хваща именно промяната в отношението на украинците към президента - рейтингът му се увеличава от 49% към края на ноември до 65% към 13 декември, мерейки и пътуването на Зеленски до Купянск, с което до голяма степен опроверга изявленията на руския президент Владимир Путин за окупацията на града.

Само 9% обаче са съгласни на избори веднага, а повечето настояват това да стане след края на войната (57%).

Според проучването много малко украинци вярват, че войната ще приключи в рамките на няколко месеца въпреки интензивните преговори. 9% смятат, че това може да стане до края на 2025 година, а 14% - до средата на 2026 година. Близо една трета вече не могат да отговорят кога ще спре войната.