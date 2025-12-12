Русия харчи над 18 млн. долара на час за войната в Украйна

В бюджета за 2026 година на Русия са предвидени 12,9 трилиона рубли (160,7 млрд. долара) за отбрана и още 3,9 трилиона рубли за перото "национална сигурност", в което влизат разходите за Министерството на вътрешните работи, националната гвардия, специалните служби и други институции, които също участват и в т.нар. "специална военна операция", пише опозиционното издание The Moscow Times. За първите десет месеца на тази година военните разходи са надхвърлили 11 трилиона рубли.

Според публикацията голяма част от разходите за отбрана и сигурност са засекретени - и в сегашния, и в бюджета за 2026 година, но на фона на водещата се почти четири години война, може да се предположи, че те са насочени главно към обезпечаване на военните действия. Или с други думи, разбивайки тези официално обявени от Министерството на финансите разходи, Москва ще отдели през следващата година 209 млрд. долара, или 38% от всички разходи, за дейности до голяма степен свързани с войната в Украйна. Това са разходите по перото "Отбрана" и по перото "Сигурност", част от които отиват за участниците във войната.

Директните разходи по перото "Отбрана" са 160,7 млрд. долара, или малко над 3 млрд. долара на седмица. На час това са почти 18 млн. долара.

В същото време разходите за социални дейности намаляват до 25% от общите, а за субсидии за икономиката - до почти 11%. Това е най-ниското ниво за последните 20 години, за които има достъпни данни в статистиката на Министерството на финансите.

Помощта за Украйна е на най-ниското си ниво от началото на войната

В същото време проучванията на Института "Киел" показват, че военната помощ, която Украйна получава е на най-ниското си ниво от началото на войната през 2022 година. Очакванията са, че Киев ще получи 32,5 млрд. долара, докато средно в периода 2022 - 2024 година сумите са били малко над 41 млрд. долара.

През 2025 година основен донор за Украйна е Европа като Франция, Великобритания и Германия увеличават два до три пъти средствата, които отделят за Киев. Лидери в поддръжката са Дания, Финландия, Норвегия и Швеция, но страни като Италия и Испания намаляват или изобщо спират да дават средства за Украйна.

Според оценката на германския институт Европа не успява да се покрие дупката, която оставиха САЩ с оттеглянето си от помощта за Киев.

Русия обяви окупацията на Сиверск

Руският президент Владимир Путин обяви, че руската армия е окупирала Сиверск, но данните на анализатори на този етап не го потвърждават. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, базирайки се на геолокализирани данни, че руските части са проникнали на около 40% от територията на града. Към 11 декември те вероятно държат най-много източните части на Сиверск, допълват военните анализатори.

Украинското военно ръководство коментират, че ситуацията в града е трудна и руснаците опитват да се инфилтрират и от север, и от юг. Около града има голяма "сива зона", тоест с ничий контрол, а руснаците се опитват да се възползват от лошото време, за да проникнат в Сиверск с малки щурмови групи.

Битката за града продължава вече близо три години като в последните месеци не е възможно използването на бронирана техника заради минните полета и дроновете. Путин обяви, че с превземането на Сиверск започва офанзивата към Словянск, а ISW посочва, че дори и това да е вярно, за настъплението към най-северната част от защитния пояс на Донецка област ще са необходими поне няколко месеца подготовка, което включва и превземането на Лиман.

През октомври Русия обяви за пълното обкръжение на украинските части в Покровск и Мирнохрад, макар че битката за агломерацията продължава и до днес. Украинците държат ключови позиции около жп линията, но логистиката им е затруднена и ротациите се планират внимателно.

През ноември имаше съобщения и за окупацията на Купянск, макар че данните сочат, че украинските военни затвърждават позициите си там. Украинският Център за отбранителни стратегии съобщава за известно намаляване на интензивността на бойните действия в Купянск.

Покровск остава най-горещата точка на фронтовата линия

Сводката на Генералния щаб на ВСУ 1387-ия ден от пълномащабната война показват, че Покровск остава най-горещата точка на бойното поле с 49 атаки. В съседното Олександривско са регистрирани 26 и данните сочат увеличаване на интензивността в региона. Активни са действията още и в Лиманското направление, където са регистрирани 11 бойни сблъсъка, както и Костянтинивското направление с 18 атаки. В Купянск има само две атака през миналото денонощие.

В Хуляйполе, където също има успешно настъпление на руснаците атаките са 13.

Като цяло данните на ВСУ сочат намаляване на интензивността на бойното поле - със 174 атаки спряма 234 ден по-рано. Русия е извършила още и 38 въздушни удара с 99 авиационни бомби по обекти на фронтовата линия и близките населени места, както и 4500 артилерийски обстрела. Използвани са и 4500 fpv-дрона.

Украйна използва необичайни техники с дроновете на бойното поле

За необичайни техники на украинците с дроновете на бойното поле разказва Forbes. Изданието разказва, че fpv-дроновете са оборудвани с високоговорители, от които се пускат звуци на движеща се тежка техника или дори викове за помощ. Това изнервя руските военни и те издават позициите си на бойното поле.

В мъгливото време сега украинците бързо намериха начин да продължат да използват fpv-дроновете. Сега за наблюдението помагат наземни роботи, които засичат движението на руските военни и изпращат сигнали до операторите на дроновете.

Тръмп е недоволен ту от Русия, ту от Украйна, ту и от двете

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит обяви в брифинг, че американският президент Доналд Тръмп е "крайно разочарован" и от Русия, и от Украйна в желанието си бързо да приключи войната. Той е уморен от разговори и чака действия, каза още тя и допълни, че вероятно САЩ ще откажат поканата на Украйна и европейски лидери за среща през уикенда.

Няколко часа по-късно самият Тръмп заяви, че е разочарован, но сега вече само от Зеленски, който не приема плана му за мир, въпреки че "неговите хора" са във възторг от постигнатото. Той намекна, че САЩ могат да предоставят искани гаранции, но не даде повече подробности. Публикация в Der Spiegel позициите на Тръмп за Европа варират от съчувствие до презрение и открита враждебност. Анализатори коментират пред изданието, че и САЩ, и Русия омаловажват ролята на Европа, но САЩ не могат да бъдат сила без своите съюзници от Европа, а една силна Европа може да сдържа и Русия, и Китай.

Украинският президент съобщи преди ден, че Киев е изпратил на Вашингтон преработен с европейските съюзници план за мирните преговори. Той разкри и някои детайли, които предвиждат в Донецка област да бъде създадена демилитаризирана или свободна икономическа зона.

Изявленията от Москва обаче са, че не са съгласни дори и с оригиналните 28 точки, изтекли в медиите в средата на ноември. Външният министър Сергей Лавров заяви пред медии, че Русия не се отказва и от частите от Запорожката и Херсонската област, които не успя да окупира досега. Според неговите изявления това е било постигнато на срещата между Владимир Путин и Тръмп в Аляска на 15 август. Лавров каза още, че всяка гаранция за Украйна ще бъде възприемана като подготовката за военен конфликт.