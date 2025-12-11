Руският петрол чака купувачи, Киев твърди за удар по платформа в Каспийско море

Русия увеличава скоростта на товарене на петрол, но танкерите стоят в открити води и чакат купувачи, сочат наблюденията на Bloomberg. Това притиска цената на руския петрол и допълнително намалява приходите в руската хазна.

От края на август количествата петрол в морето се увеличават с 28% като една от причините е и удълженият път до основните купувачи - Китай и Индия. По данни на Bloomberg в момента има около 180 млн. барела руски петрол в танкери в морето.

На този фон седмичният износ на петрол се увеличава със средно 290 хил. барела дневно до 4,24 млн. барела в първата седмица на декември. Това е най-високото ниво от началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 година. В периода 10 ноември - 7 декември износът на руски петрол по море се увеличава с 200 хил. барела до 3,68 млн. барела средно на ден.

Въпреки този ръст приходите достигат 1,27 млрд. долара на фона на падащите цени - сорта "Уралс" за клиентите в Черно море вече се предлага при цена от малко над 38 долара за барел, а от терминалите в Балтийско море - за 41 долара за барел. Тежкият сорт EPSO се търгува за около 52 долара, сочат данните на Argus Media.

Филановското находище в Каспийско море. Снимка: "Лукойл"

Украйна съобщи за първа атака по петролна платформа в Каспийско море

Междувременно Украйна твърди, че е нанесла първия си удар по добиващо петрол съоръжение. Според източници на "Украинская правда" в Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която е на прякото подчинение на президента, дронове са ударили платформа "Филановский" на "Лукойл" в Каспийско море.

Това е едно от най-големите находища на Русия в Каспийско море и добивът се пренася през КТК ("Каспийският тръбопроводен консорциум").

От лятото украински дронове атакуват интензивно енергийни съоръжения, включително рафинерии, петролни депа, както и терминалите в Новорусийск, Туапсе и други. От началото на декември бяха поразени и три танкера от т.нар. "сенчести флот" на Русия в Черно море. Удари през есента бяха нанесени по петролопровода "Дружба", което за кратко прекъсваше доставките за Унгария и Словакия.