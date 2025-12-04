За една година 91 души са станали милиардери чрез наследство

Брачните партньори и децата на милиардерите са наследили повече богатство през 2025 г. от която и да е предишна година от началото воденето на статистика през 2015 г., сочи докладът Billionaire Ambitions на UBS, цитиран от Ройтерс.

В 12-те месеца до април 91 души са станали милиардери чрез наследство, като общо са получили 298 млрд. долара. Това е с над една трета повече от 2024 г., съобщава швейцарската банка.

„Тези наследници са доказателство за засилващо се многогодишно прехвърляне на богатство“, казва Бенджамин Кавали, изпълнителен директор на UBS.

Докладът се основава на допитване сред някои от супербогатите клиенти на UBS и база данни, които следят богатството на милиардерите на 47 пазара във всички области на света.

Най-малко 5,9 трлн. долара ще бъдат наследени от децата на милиардерите през идните 15 години, сочат изчисления на банката.

По-голямата част от ръста на наследството ще бъде съсредоточен в САЩ, следвани от Индия, Франция, Германия и Швейцария, сочи оценката на UBS.

Но милиардерите са силно мобилни, особено по-младите, които може да променят картината, допълва банката.

Търсенето на по-добро качество на живот, геополитически притеснения и данъчни съображения са факторите, които определят решенията за преместване, сочи докладът.

В Швейцария 206 млрд. долара ще бъдат наследени през идните 15 години, счита банката. В неделя избирателите отхвърлиха с голямо мнозинство предложения данък от 50% върху наследено богатство от 62 млн. долара или повече, след като критици заявиха, че това може да предизвика изтичане на богаташи.

Швейцария, ОАЕ, САЩ и Сингапур са сред предпочитаните дестинации на милиардерите, казва Кавали.

„В Швейцария референдумът в неделя спомогна за ново повишаване на привлекателността на страната“, отбелязва той.