Една от най-големите криптосделки в света роди двама нови милиардери

След 13 години управление на най-голямата борса за криптовалути в Южна Корея Сонг Чи-хьонг и Ким Хьонг-ньон затвърдиха местата си сред най-богатите хора в света, съобщава Bloomberg.

Миналата седмица двамата се съгласиха да продадат компанията си Dunamu Inc. на финтех подразделението на Naver Corp. в сделка изцяло с акции. Сонг се нарежда сред редиците на милиардерите с дела си от 19% на стойност 2,7 млрд. долара, а Ким - с дела си от 10%, оценен на 1,4 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. За изчисленията е използвана оценката от 13,6 млрд. долара за дружеството, посочена в документите на новата компания.

Придобиването – една от най-големите криптосделки досега - ще позволи на Naver да добави Upbit, най-популярната платформа за търговия с цифрови активи в Южна Корея, към набора си от други услуги като търсачки, социални мрежи и електронна търговия.

Както Upbit, така и Naver Pay - услугата за мобилни плащания на Naver, разчитат до голяма степен на местни потребители, посочва Дъглас Ким от Douglas Research Advisory. Но „сливането предоставя възможност за международна конкуренция с чуждестранни финтех фирми като PayPal, Stripe и Coinbase“, добавя той.

Южна Корея има един от най-активните пазари на криптовалути на дребно в света. Повече от 18 млн. корейци – над една трета от населението – търгуват с цифрови активи. Дневният оборот понякога надвишава този на пазара на акции.

Upbit контролира около 70% от цялата вътрешна търговия с криптовалути и формира почти 5% от световната спот търговия в сравнение с 1,4% в началото на 2021 г., според данни на CoinDesk.

Въпреки че това господство отдавна отличава Upbit от местните конкуренти, Bithumb наскоро намали разликата благодарение на агресивна маркетингова кампания, която включваше промоция с нулева такса, и сега се гордее с пазарен дял от около 30%. Korbit и подкрепената от Binance Gopax имат по-малко от 1%.

След ценовия бум по-рано тази година, подкрепен от благоприятната политическа обстановка в САЩ и по-широкото институционално приемане, биткойнът и по-широкият пазар като цяло сега се намират в продължаващ седмици период на поевтиняване, в резултат на който най-старата криптовалута загуби 16,7% от стойността си през ноември.

Сонг и Ким са работили в компанията за мобилни плащания Danal, преди да основат Dunamu през 2012 г. в Сеул. Те са си осигурили ранна подкрепа от Kakao Corp. и Woori Technology Investment. Upbit започва дейност през 2017 г. и се интегрира с KakaoTalk, приложение за съобщения в страната, което помогна за затвърждаването на позицията на платформата.