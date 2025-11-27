Петте най-големи криптоминьора изтриха 14 млрд. долара пазарна капитализация за 6 седмици

Разпродажбите в криптосектора се отразяват във всичките му части. За последните 6 седмици петте най-големи компании за добив на криптовалута са изтрили 14,2 млрд. долара от пазарната си капитализация, заличавайки почти половината от ръстовете през предходните 10 месеца. Това показват данни, представени от BestWallet.com.

Акциите на т. нар. миньори се движат в синхрон с цените на биткойна, но обикновено с по-голям диапазон. Ако например монетата отбелязва движение от 5-10%, то компаниите за добив може да усетят това изменение два до четири пъти по-силно. През последните седмици това движение е особено остро, показват данните на платформата Companies Market Cap и YCharts.

Общата пазарна капитализация на петте най-големи биткойн миньора – Iris Energy, Cipher Mining, TerraWulf, Riot Blockchain и Core Scientific, е била в размер на 15,3 млрд. долара през януари. Въпреки понижението през първото тримесечие стойностите са се възстановили през второто и третото, достигайки общо 45,6 млрд. долара към средата на октомври. Това е ръст от 30,3 млрд. долара само за десет месеца.

След като достигна абсолютен връх от малко над 127 хил. долара на 7 октомври, цената на биткойна потъна с 30% до 87 хил. долара по-рано тази седмица. Подобно бе отражението и върху фирмите за добив. Така за последните шест седмици общата пазарна капитализация на петте компании спада до 31,4 млрд. долара, или с 14,2 млрд. долара.

Това е и най-резкият спад за петте фирми от краха на криптопазара през 2022 г.

И макар и петте криптоминьора да отчитат двуцифрени загуби, най-силно е ударена Riot Blockchain със загуба от 3,3 млрд. долара, или 41% от стойността на акциите. Iris Energy, най-бързо растящата акция при криптоминьорите за 2025 г., отписва 34% и 6,2 млрд. долара. Cipher Mining се разделя с 2,2 млрд. долара, които са 28%, а Core Scientific и TerraWulf следват със съответно 24% и 19%.

Но въпреки това и петте компании остават на зелено с двуцифрени и дори трицифрени ръстове спрямо миналата година. Iris Energy е поскъпнала с впечатляващите 498% на годишна основа. Cipher Mining и TeraWulf също са в трицифрената група със съответно 290% и 148%. Riot Blockchain и Core Scientific изостават след тях с по-скромните 36% и 24%.