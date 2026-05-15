Руски съд нареди на Euroclear да върне замразените активи на централната банка на Русия

Арбитражният съд в Москва нареди на белгийската клирингова къща Euroclear да върне замразените активи на Руската централна банка, пише Bloomberg. Според адвокатите на компанията Максим Кулков и Сергей Савелиев правата на техния клиент са били нарушени.

Делото е поредното срещу базираната в Белгия компания, която съобщи в изявление, че ще обжалва решението. Подобни искания не се признават от европейското право и Euroclear има право да не се съобрази с него.

В клиринговата къща се съхраняват към 200 млрд. евро руски активи, които са под санкциите на ЕС. Руската централна банка подаде иск срещу Euroclear с искане да ѝ бъдат възстановени парите в края на 2025 година. Малко преди това Европейския съвет прие решение за постоянно замразяване на руските средства. До този момент решение за подновяване на санкциите се взимаше на всеки шест месеца.

Руската централна банка коментира пред ТАСС, че е удовлетворена от решението, но и че е още рано да се оцени как ще бъде изпълнено го. Пред декември руските власти коментираха, че може да бъдат иззети европейски активи в замяна на замразените руски средства, допълва още Bloomberg.

В Киев чакат удар по президентската администрация и въвличане на Беларус във войната

Украинскито разузнаване са получили достъп до руски планове за удари по т.нар. "центрове за вземане на решения" - политически и военни центрове, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че след войната в Иран руските служби са започнали да следят движението на високопоставени украински държави служители.

В първите дни на войната след ракетни удари в Иран бяха елиминирани аятолахът Али Хаменей и редица властиимащи. Според медийни публикации Израел е следил движението им чрез обществени камери, поставени в Техеран и другите ирански градове.

"В Москва така и не разбраха - по един или друг начин, с "Банкова" (улицата, на която се намира президентството), или без "Банкова" - няма да предадем земята си, суверенитета си, държвата си", коментира в обръщението си за 1542-ия ден от пълномащабната война Володимир Зеленски.

Украински анализатори коментират, че Русия още от първия ден на войната има данните за правителствения комплекс в Киев, защото е изграден по съветско време. Малко вероятно е обаче атаки към него да бъдат успешни, защото са строени да издържат ядрен удар.

Зеленски отбеляза още, че има данни, че Москва се опитва да въвлече Беларус във войната в Украйна. От ВВС на Украйна съобщиха преди ден, че част от дроновете, изпратени към Киев при масираната двудневна атака, са излетели от територията на Беларус. В началото на войната Русия използваше Беларус, за да пробие към украинската столица. Сега Зеленски отбеляза, че има вариант Русия да използва отново територията на Беларус и за атаки по Украйна, и за опит да атакува държава от НАТО.

В отговор Украйна ще засили отбраната в Черниговска и Киевска област, а съюзниците на Украйна също са наясно за натиска към Беларус.

Украйна е готова с нови цели на територията на Русия

Украйна е готова с целите на територията на Русия, които ще бъдат атакувани в отговор на масирания обстрл преди ден, отбеляза още украинският президент. Той посочи, че те вече са започнали - отново петролни съоръжения и военни цели.

В нощта срещу 15 май Украйна атакува военното летище в Ейск и според сателитни снимки има попадения по многоцеливия самолет амфибия Бе-200, както и по хеликоптер Ка-27. В района се намира и уникален тренировъчен авиационен комплекс , имитиращ палуба на авионосец.

От ВСУ съобщиха за удари система за ПВО "Панцир - 1" в Крим, както и по кораб с боеприпаси в пристанището в окупирания Бердянск.

В социалните мрежи има информация за мащабен пожар в рафинерията в Рязан, собственост на "Роснефт". При атаката има попадения и в жилищни сгради.