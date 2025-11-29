Компаниите трезори са под натиск с влошаване на настроенията в криптосектора

Новите турбуленции на криптопазара натежават върху акциите на т. нар. компании трезори, които съхраняват биткойни и други токени в балансите си. Това поражда опасения относно стреса в нишовия, но бързо развиващ се сектор, разказва Ройтерс в материал.

Подкрепен от приятелската политика на американската администрация и вдъхновен от успеха на Strategy на Майкъл Сейлър, броят на публично търгуваните компании, инвестиращи в криптовалути с надеждата, че цената им ще се повиши, се увеличи рязко тази година.

Въпреки това опасенията за възможен балон при изкуствения интелект (АІ) и несигурността относно пътя на намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ натежаха върху рисковите активи през последните месеци, тласнаха биткойна през ноември до най-ниското му ниво от април и разклатиха много от тези компании трезори (DAT).

Най-малко 15 компании трезори, съхраняващи биткойни, се търгуваха под нетната стойност на активите на своите токени към петък, според данни на криптоизданието The Block.

Тъй като DAT компаниите държат 4% от всички биткойни в обращение, 3,1% от всички етери и 0,8% от всички монети солана, тяхното състояние може да има сериозни последици за цените на монетите, пишат анализатори на Standard Chartered в септемврийска бележка, добавяйки, че очакват консолидация.

Мениджърите на DAT казват, че успехът им ще се корени в способността им да вземат интелигентни инвестиционни решения и много от тях търсят нови начини за генериране на доходи.

Ето един поглед върху представянето на някои от най-популярните и нашумели DAT компании.

Биткойн трезорите

Цените на акциите на биткойн DAT компаниите, най-разпространеният тип, са паднали значително от върховете си от 2025 г. Strategy на Майкъл Сейлър - която е пионер в корпоративното съхранение на биткойни, станала основа за основаването на десетки сходни фирми – отчита поевтиняване с почти 36% само през ноември.

Алтернативата на етерите

Тъй като секторът на биткойн DAT компаниите стана пренаселен, новите участници диверсифицираха дейността си в други монети, включително етер, като фирми като Bitmine и Sharplink Gaming поведоха атаката.

Акциите им поскъпнаха по-рано тази година, когато обявиха плановете си за съхранение на токени, но сега са доста под върховете от 2025 г.

За разлика от биткойн DAT фирмите, които разчитат единствено на покачване на цената, етерът може да използва и т. нар. стейкинг, при който притежателите на монетата помагат за осигуряване и валидиране на блокчейн трансакции в замяна на възнаграждения, често изплащани в още етери. Това означава, че етер DAT компаниите имат други средства за генериране и събиране на монети.

Другите алткойни

Няколко компании също разшириха своите активи, включвайки алтернативни монети като солана и рипъл.

Малките компании също започнаха да се насочват към по-слабо търгувани волатилни токени в опит да увеличат печалбите си, създавайки по-голям потенциален риск от волатилност за цената на акциите си.

ALT5 Sigma, например, е компания, която започна своята DAT стратегия с монети на криптоначинанието на семейство Тръмп, World Liberty Financial.