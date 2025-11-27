Крахът на криптосектора натежава на американския IPO пазар

Възвръщаемостта от нови листвания в САЩ намаля значително това тримесечие, а сривът при криптовалутите нареди последните първични публични предлагания (IPO-та) в сектора сред най-големите жертви. Това вдигна летвата за компании като Grayscale Investments и BitGo Holdings, които искат да станат публични в близко бъдеще.

Акциите на американските IPO-та, които набират над 50 млн. долара – с изключение на инструменти като затворени фондове и компании от типа празен чек – са поевтинели средно с 5,3% това тримесечие в сравнение с индекса S&P 500, който е нараснал с 0,9%. От тях петте криптокомпании, които станаха публични тази година, са изтрили от цената си средно 31% през тримесечието.

Представянето повдига въпроса как биха били приети в тази среда доставчикът на криптовалутни борсово търгувани фондове (ETF) Grayscale, който публично подаде заявление за IPO на 13 ноември, и BitGo, компанията за криптоинфраструктура, която подаде публично заявление на 19 септември – или всъщност всяка току-що листната компания от който и да е било сектор.

„Криптосекторът вероятно ще бъде най-необлагодетелстваният, като се има предвид, че инвеститорите са понесли много загуби“, коментира Йозеф Шустер, основателят на доставчика на индекси IPOX Schuster.

Компаниите може да не се окажат принудени да отложат листване през декември, но може да се наложи да намалят очакванията си за цените, каза той.

Смесени настроения

Сривът в цените на криптовалутите, който започна в началото на октомври, изтри над 1 трлн. долара от стойността на цифровите активи, но дори преди това настроенията около първичните публични предлагания в криптосектора бяха смесени.

До края на третото тримесечие акциите на криптоборсата Gemini Space Station на близнаците Уинкълвос поевтиняха с 14% спрямо цената на първичното предлагане от 28 долара, достигната през септември. Акциите на EToro Group се представиха още по-зле, като до 30 септември изтриха от цената си повече от една пета спрямо дебюта си през май.

Тези, които се представяха солидно преди срива, не бяха пощадени от него. Акциите на институционалната криптоборса Bullish, която дебютира през август, са се обезценили с 38% от началото на октомври. Дори инвеститорите на дребно, които обичат криптовалутите и които щурмуваха първичното публично предлагане на емитента на стейбълкойни Circle Internet Group в началото на юни, видяха как цената на акциите им спадна приблизително наполовина през същия период.

Тези две фирми, както и кредитната компания Figure Technology Solutions, базирана на блокчейн, засега все още се търгуват над нивата, на които станаха публични.

Дебютиралите на американския пазар криптокомпании изпращат волатилно трето тримесечие. Графика: Bloomberg LP

Едно положително нещо от скорошната криптоволатилност е, че тя генерира по-големи обеми на търговия в полза на борсите. 14-дневният среден обем на търговия с биткойни този месец достигна най-високото си ниво от март.

Банкерите остават нетърпеливи да осъществят още първични публични предлагания (IPO) в тесния прозорец между Деня на благодарността и Коледа, но някои вече са се отказали. Джон Форакър, главен изпълнителен директор на Once Upon A Farm PBC, заяви в публикация в LinkedIn в неделя, че е решил да отложи IPO-то на производителя на детски храни до 2026 г., определяйки като пречка спирането на дейността на правителството.

Непосредственото състояние на IPO пазара, включително перспективите за листване на повече имена, свързани с криптовалути, може да зависи от това дали пазарите ще получат тласък от т. нар. коледно рали.

„Ако имат проблеми със съществуващите си портфейли, инвеститорите няма да се вълнуват от нещо ново, освен ако не е наистина уникално“, посочва Дейвид Ериксон, доцент по бизнес в Columbia Business School.

Всички признаци сочат, че криптовалутите ще бъдат IPO тема, която банкерите очакват да изплува отново през 2026 г. Платформата за търговия с криптовалути Kraken разкри миналата седмица, че е подала поверителна заявка за IPO.

„Има натрупване на компании от години“, посочва Кевин Мос, управляващ директор и портфолио мениджър на Private Shares Fund. Той вижда плетеница от компании, които искат да станат публични през следващата година, в редица сектори.

„Освен ако не се случи нещо немислимо, планът е много от тези компании да излязат на пазара", допълва той.