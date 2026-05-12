Продажбата на токени увеличи криптосъстоянието на семейство Тръмп с 660 млн. долара

Членовете на семейство Тръмп са изкарали приблизително 1,55 млрд. долара от продажба на токени на World Liberty Financial Inc. С това състоянието им се повишава с около 660 млн. долара, след като се вземат предвид и досега необявени трансакции, според индекса на милиардерите Bloomberg Billionaires Index.

Продажбите показват нов източник на приходи за семейството на американския президент. От края на 2024 г. членовете му са натрупали стотици милиони долари от портфолио криптоактиви, вариращи от добив на биткойни до мемекойн, кръстен на президента.

Разкритията на Bloomberg News показват, че World Liberty Financial – съоснована от Тръмп и неговите синове, сега има по-голяма стойност за семейството от който и да е било от другите му бизнеси, включително дела им в Trump Media & Technology Group Corp. или известния курорт „Мар-а-Лаго“. Допълнителните продажби на токени на World Liberty, наречени WLFI, са повишили състоянието на семейството на Тръмп с около 9% до 6,8 млрд. долара. Трансакциите са били открити с помощта на фирмата за анализ на данни Tokenomist.ai.

World Liberty е продала публично WLFI токени в края на 2024 г. и началото на 2025 г., като реализира нетно над 550 млн. долара. Бяха продадени още 5,9 млрд. токена в рамките на продажба, при която цялото предлагане бе изкупено.

Проверката на Tokenomist.ai на документите за управление на проекта по искане на Bloomberg също така идентифицира допълнителни 1 млрд. токена, които изглежда са били разпределени на ранни инвеститори, въпреки че естеството на тази трансакция не може да бъде независимо потвърдено.

Според говорител на Белия дом „няма конфликт на интереси“, докато от World Liberty са отказали коментар.

Приходите, за които преди това не бе съобщено, ускоряват една промяна за богатството на семейство Тръмп, която е в ход от началото на втория мандат на президента.

Все по-голям дял от общото нетно богатство на семейство Тръмп идва от криптоначинания. Администрацията на Тръмп наложи благоприятни регулаторни политики за индустрията, а членовете на семейството му значително увеличиха богатството си чрез начинания с виртуална валута. В случаи като World Liberty тези нови бизнеси надминават по стойност добре познатите недвижими имоти и голф игрища на Тръмп. Trump Organization не е отговорила на искане за коментар.

Продажбите на 5,9 млрд. токена увеличават постъпленията на семейство Тръмп с около 660 млн. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Изчислението предполага, че токените са продадени за 15 цента всеки – цената, която ранните инвеститори са платили по време на втората фаза на продажбите. World Liberty не разкрива цената, на която са продадени токените, и не е отговорила на искания за допълнителни подробности, така че приходите за семейство Тръмп може да се различават от оценката на Bloomberg.

Според информация на уебсайта на проекта, организация, свързана с Доналд Тръмп, заедно с някои членове на семейството, има право да получи 75% от приходите от продажбата на WLFI след отчитане на елементи като резерви и разходи. Общо те са държали 22,5 млрд. токена WLFI, преди ново предложение за попечителство да бъде прието тази седмица.

Предложението се отнася до токени, държани от ранни инвеститори, основатели, членове на екипа, съветници и партньори, които остават заключени и не могат да бъдат търгувани.

Тези токени WLFI ще бъдат заключени поне още две години, след като предложението беше прието. Ранните инвеститори ще ги получават постепенно през следващите две години за търговия, а вътрешните лица ще отключат своите токени през следващите три години. Приблизително 10% от токените, държани от вътрешни лица, гласували в подкрепа на предложението, ще бъдат изгорени или унищожени, съгласно новите правила.

Токените на притежателите, гласували против предложението, ще бъдат заключени за неопределено време.

За някои спекуланти залозите върху свързани с Тръмп криптопроекти завършиха със загуби. Цените на WLFI и мемкойните на Тръмп – да не говорим за акциите на Trump Media или American Bitcoin Corp. – паднаха рязко през последната година.

Всеки токен на World Liberty сега струва по-малко от 7 цента, което е спад с около 50% от началото на годината. Тъй като монетите на семейство Тръмп остават заключени, те не са включени в изчисленията на индекса на милиардерите на Bloomberg. Но на хартия те струват с около 2,4 млрд. долара по-малко за този период, ако приемем, че семейството е гласувало в подкрепа на предложението и е изгорило 10% от наличностите си.

На целия този фон World Liberty е изправена пред нарастващ натиск.

Джъстин Сън, един от най-големите инвеститори на World Liberty, който стана съветник към проекта, заведе дело през април по обвинения в изнудване и „незаконна схема“ за конфискуване на токените му. World Liberty отрече обвиненията, а след това заведе дело на свой ред срещу Сън за клевета миналата седмица. Сън също отрече тези твърдения.