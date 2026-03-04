Тръмп размаха пръст на банките да не пречат на криптополитиката му

Американският президент Доналд Тръмп предупреди банките да не пречат на неговия криптовалутен дневен ред и настоя за по-бързото приемане на проектозакона за пазарната структура в крептосектора, известен като Clarity Act. Това е ескалация на спора с финансовата индустрия за текста, който би трябвало да реформира начина на регулиране на дигиталните активи в САЩ.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social президентът заяви, че криптосекторът „не може да бъде отнет от хората на Америка“ и бездействието около законодателството ще даде възможност на Китай да напредне, съобщава Bloomberg.

„Банките отчитат рекордни печалби и ние няма да им позволим да подкопаят нашия силен криптовалутен дневен ред“, написа Тръмп.

Засега това е най-директната му публична критика срещу банковото лоби във връзка с криптополитиките и се случва на фона на усилията на администрацията да превърне САЩ в световна столица на дигиталните активи.

Clarity Act мина в Камарата на представителите миналата година, но е в застой в Сената, където конкуриращите се предложения на комисии все още не са съгласувани. Разглеждането на текста в банковата комисия беше отложено, след като Coinbase Global, най-голямата криптоборса в САЩ, оттегли подкрепата си за текста.

Банките се противопоставят на разпоредби, които биха позволили на фирми като криптоборсите да изплащат доходност на потребители, притежаващи стейбълкойни, тъй като според тях това може да доведе до отлив на депозити.

Genius Act, който Тръмп подписа през юли, създаде първата всеобхватна регулаторна рамка в САЩ за стейбълкойни, базирани на щатски долари, изисквайки от емитентите да подкрепят токените едно към едно с долари или други ликвидни активи. Законът забранява на емитентите на стейбълкойни да изплащат доходност на притежателите, но не уточнява дали борсите или други посредници могат да го правят.

Оттогава банките лобират за включване на текст в Clarity Act, който да забрани на борси като Coinbase да предлагат доходност от стейбълкойни на клиентите си. Криптоиндустрията твърди, че така се предлага повече стойност на потребителите, аргумент, с който Тръмп се съгласи, посочвайки, че „американците трябва да печелят повече пари от парите си.“

Патова ситуация

Въпреки че представители на банковата и криптоиндустрията се срещаха няколко пъти в Белия дом през последните седмици, за да се опитат да изготвят текст на законопроект, който би бил подходящ и за двете страни, компромис все още не е постигнат.

„Genius Act е застрашен и подкопан от банките и това е неприемливо – няма да го позволим“, каза Тръмп в Truth Social. „САЩ трябва да приключат с пазарната структура възможно най-скоро“, допълни той.

„Банките не трябва да се опитват да подкопават Genius Act или да държат Clarity Act като заложник“, написа Тръмп. „Те трябва да сключат добра сделка с криптоиндустрията, защото това е в най-голям интерес за американския народ“, допълни той.