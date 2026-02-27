JPMorgan: Криптозакон в САЩ може да даде силен тласък на криптовалутите

Пазарът на криптовалути може да получи значителен тласък през втората половина на годината, ако американските законодатели одобрят широкообхватния проектозакон за структурата на пазара до средата на годината, дори когато настроенията остават лоши, заяви JPMorgan Chase & Co.

„Ако бъде приет, той ще промени структурата на пазара, като осигури регулаторна яснота, сложи край на „регулирането чрез правоприлагане“, насърчи токенизацията и улесни по-голямото институционално участие“, се казва в бележка на банката, цитирана от Bloomberg.

Законът, известен като Clarity Act, който беше приет от Камарата на представителите, е част от по-широките усилия в Конгреса за създаване на всеобхватна регулаторна рамка за цифровите активи. Законопроектът се движи по-бавно в Сената заради разногласия около опитите да се адресират някои пропуски, според законодатели, във вече приетия Genius Act. Той бе първият, който създаде федерална рамка за емитиране на стейбълкойни.

Ключова спънка е дали на платформи за търговия с криптовалути като Coinbase Global, трябва да бъде разрешено да плащат на потребителите възнаграждения за притежаване на стейбълкойни. Банките твърдят, че позволяването на фирмите ефективно да изплащат доходност по стейбълкойните на клиентите би могло да отклони пари от депозити с по-ниска доходност и да представлява риск за финансовата стабилност.

През януари главният изпълнителен директор на Coinbase Брайън Армстронг оттегли подкрепата си за законопроекта. Coinbase, други криптофирми и търговски групи, както и банковата индустрия, проведоха няколко срещи в Белия дом, за да обсъдят възможността за намиране на компромис. Миналата седмица Армстронг заяви, че вижда „път напред“.

Цената на биткойна достигна нови рекорди след идването на власт на президента Доналд Тръмп в САЩ и очакванията за по-благоприятни условия за криптосектора. През октомври монетата поскъпна до 126 хил. долара. Но последвалият рязък спад в стойността остави цифровите активи под натиск, а инвеститорите направи по-предпазливи, като всяко устойчиво възстановяване би предложило облекчение за пазара.

„Криптозимите не завършват с вълнение, те завършват с апатия“, каза Мат Хуган, главен инвестиционен директор в Bitwise Asset Management. „Големите еднодневни възходи са вълнуващи, но никой не очаква биткойнът веднага да се върне до 100 хил. долара. Биткойнът е в процес на достигане на дъно. Процесът ще отнеме известно време и ще бъде хаотичен. Възможно е да има и по-ниски дъна“, допълва Хуган.