Капанът на биткойна убива всеки възход, който се опитва да съживи цената

От криптоманиаците до новите купувачи на борсово търгувани фондове (ETF) – хората, които би трябвало да купуват биткойни сега, изглежда не го правят. И данните обясняват защо, пише Bloomberg в материал.

Близо 9 млн. биткойна – 45% от монетите в обръщение на пазара – сега струват по-малко, отколкото сумата, за която притежателите им са ги купили. На базата на последното дъно в цената от около 62 800 долара картината изглежда дори още по-зле: почти 10 млн. монети, по същество половината от наличните някога, са „под вода“, според данни на Glassnode. Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация се върти около това ценово равнище от седмици, сигнализирайки, че щетата няма да е временна.

Това е основният проблем, пред който е изправен пазарът четири месеца след началото на разпродажбите, които изтриха почти половината от оценката на биткойна спрямо октомврийския му връх от над 126 хил. долара. Понижението обаче не бе под формата на един-единствен драматичен крах. То бе бавно, мъчително кървене – под 100 хил. долара, после под 90 хил., после под 80 хил. – всеки ценови праг бе преминаван без жестоката капитулация, която исторически разчиства пътя за нова порция покупки.

Вместо това пазарът създаде нещо по-лошо: вълна от загуби, която отрови готовността на купувачите да се включат отново. Доказателствата се виждат по редица ключови индикатори, които криптоинвеститорите следят. Много от тях сочат в една и съща посока и взети заедно описват един пазар, на който механизмите на възстановяване сс системно възпрепятствани.

Да започнем с основната метрика на инерцията. От първите 22 дена на февруари 19 записват нетни загуби – което означава, че повече притежатели са продали монетите си под цената, на която са я купили, отколкото над нея, показват данните на Glassnode. Това не е просто почивка за пазара. Това е един пазар, на който участниците кървят ден след ден, защото или се нуждаят от пари, или защото вече не вярват, че възстановяването ще пристигне навреме, за да ги спаси. Тази капитулация има натрупващ се ефект. Всяка една продажба на загуба елиминира по един притежател, който при други обстоятелства може би би продължил да купува. И всяко едно следващо рали – колкото и кратко да е – е посрещано от вълна продавачи, които са купили монети на по-високи цени и сега виждат начин да излязат. Резултатът е таван на цените, който става все по-нисък с всяко възстановяване: ралитата стават по-кратки, по-плитки и по-малко убедителни.

„Това е една много несигурна среда за биткойна, където всяко едно малко възстановяване е използвано като повод за прибиране на ликвидност“, коментира Роксана Ислям, ръководителка на секторните и индустриални проучвания в TMX VettaFi. „Необходим е ясен катализатор, преди пазарът да може да създаде по-трайно възстановяване, особено предвид че това е първият по-голям крах от началото на по-широкото приемане на биткойна“, допълва тя.

Ако погледнете по-голямата картина от достатъчно далеч, диагнозата става ясна. Условията, които изпратиха цената на биткойна до 126 хил. долара – потоците към ETF-ите, трупането на монети от големите притежатели, ливъриджът, наративът, че участието на Wall Street трайно е намалило риска по отношение на актива – сега правят обратен завой. От ETF-ите изтича капитал. Най-големите портфейли продават. Ливъриджът беше пречупен. Всичко това превърна опитите за възстановяване в шанс за продажби за изтощените притежатели, отчаяни в желанието си да излязат с колкото се може по-малко загуби.

Спот биткойн ETF-ите наблюдават траен отлив на капитал, достигайки близо 3 млрд. долара от началото на тази година, според данни, събрани от Bloomberg. Мнозина от купувачите на ETF-и са записали значителни загуби: тези, които са купували, са го направили при средна цена от 83 956 долара, което означава, че средната нереализирана загуба е приблизително 23%, според Glassnode. Средно това се равнява на над 600 биткойна, продавани всеки ден през последната седмица.

„В разпродажбите има логика“, коментира главният пазарен стратег на JonesTrading Майкъл Орурк. „Появата на биткойн ETF-ите създаде много по-широка инвеститорска база, която помогна за разпалване на поскъпването, но тези инвеститори също така са по-малко отдадени на актива“, допълва той.

Въпреки това биткойнът е известен с това, че е преминавал през редица крахове, след което се е възстановявал до рекордни ръстове отново. Мнозина в сектора са запазили оптимизма си. Брет Мунстър от Blockforce Capital посочва, че дори да има отлив от биткойн ETF-ите, той е скромен в сравнение с количеството капитал, което се влива в продуктите сумарно, преди последните разпродажби да започнат. Общото количество биткойни, което притежават ETF-ите, е намаляло само с 6% от върха на цената в началото на октомври въпреки понижението на цените от 50%, посочва той в бележка.

Но въпросът, пред който е изправен пазарът, не е дали биткойнът може да намери под. А дали купувачите, които са били толкова засегнати, могат да се стегнат, преди продажбите да източат и последния останал оптимизъм. Междувременно пазарът има проблем, който нямаше при цена от 126 хил. долара: хората, които трябваше да осигурят следващия етап от движението на цените нагоре, са същите, които сега се опитват да се махнат.

Може би един от най-притеснителните сигнали е поведението на т. нар. китове – притежатели на големи количества монети, често пъти купени рано, когато малцина изобщо са били наясно какво е биткойн. Тези китове в последно време са нетни продавачи, разделяйки се с над 43 хил. биткойна в рамките само на миналата седмица, показват данните от Glassnode.