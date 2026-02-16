Биткойн трейдърите предупреждават за нови ликвидации при цена под 60 хил. долара

Докато биткойнът се опитва да се съвземе от разпродажбите, няколко индикатора намекват, че преминаването на прага от 60 хил. долара ще отключи нови сътресения.

Най-голямата група залози на пазара на биткойн опции са тези, които се изплащат, ако цената спадне под 60 хил. долара, според данни на Deribit, цитирани от Bloomberg. Точно под това равнище е 200-дневната пълзяща средна на токена – на ниво от малко над 58 хил. долара – като според някои технически анализи това е ключово ниво на подкрепа.

Много гарантирани с биткойни заеми са структурирани така, че ако цената падне към това равнище, кредиторите автоматично да продадат гаранциите, за да покрият загубите, според Максим Зейлер, главен изпълнителен директор на фирмата за дигитална търговия STS Digital. Тези продажби ще натиснат цените още по-надолу.

Биткойнът за кратко се завъртя около прага от 60 хил. долара на 6 февруари, преди да се възстанови. В понеделник, минути преди 10:30 ч. българско време, най-старата криптовалута се разменя за 68 555 долара, което е спад от над 3% за денонощието.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

„60 хил. долара е ключово ниво за наблюдение“, посочва Зейлер. Пробив под това равнище вероятно ще покачи рязко волатилността с ускорението на ликвидациите и трейдърите ще побързат да се предпазят, коментира той.

В момента не липсват мечи сценарии в криптосектора. Инвеститорът Майкъл Бъри предупреди, че поевтиняването на биткойна може да се превърне в самореализираща се спирала. В същото време по-рано миналата седмица от Standard Chartered свиха прогнозата си за цената на биткойна в края на 2026 г. до 100 хил. долара, което е по-малко с две трети спрямо едва преди два месеца.

От банката предупредиха, че криптовалутата може да поевтинее до 50 хил. долара, преди да настъпи възстановяване.

„Всички, с които говорим, са мечи настроени „в краткосрочен план“ (както и да го определят), така че това казва вече много за настроенията и позиционирането“, коментира Августин Фан, партньор в криптоплатформата SignalPlus.

Зейлер и анализаторът на IG Australia Тони Сикамор са сред тези, които отбелязват 200-седмичната пълзяща средна като ключово ниво на подкрепа – което, ако бъде преминато, може да предизвика корекция с нови почти 20%, според Сикамор.

„Траен спад под ключовата зона от 60 хил./58 хил. долара вероятно ще отвори вратата към по-дълбоко отдръпване към следващото ниво на подкрепа при 40-те хиляди“, посочва Сикамор в бележка от петък.