Пл. Абровски: Държавата няма директно да определя цените

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира, че правителството подготвя сериозни мерки срещу неконтролираното поскъпване на храните и обвини големите търговски вериги в прекомерни надценки и натиск върху българските производители.

„Това е първото правителство, което в рамките на предизборната кампания пое ангажимент да направи нещо за това неконтролирано поскъпване и това е факт – още в първата седмица на Народното събрание ние внесохме законопроект. Законопроект, в който сме убедени, че ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване“, каза Абровски пред bTV.

По думите му високите цени вече се усещат от всички граждани. „Дори аз го усещам по джоба си. Цените са високи“, посочи министърът.

Според него големият проблем е липсата на регулация и контрол през последните години. „От 2000 до 2026 г. никой никога нищо не е правил. Над 70% от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги. Това е факт“, подчерта той.

Абровски обясни, че част от бизнеса е изразил притеснения относно новите мерки, но според него те се дължат на неразбиране на законовите текстове.

„Оказа се, че когато се обясни от юридическа гледна точка какво стои зад разпоредбите, много хора се успокоиха“, заяви той. Министърът посочи като пример надценките при хранителните продукти.

„Ако сте чели внимателно секторния доклад на КЗК за плодовете и зеленчуците и за млякото – аз съм изчел всичките 117 страници, надценките стигат близо 90%. В момента нямаме законодателна рамка“, каза Абровски.

Той даде пример с българския кашкавал, който според него се поставя в неравностойно положение спрямо вносните продукти.

„Представете си един прекрасен български кашкавал, произведен с българско мляко, който струва 10 лева. Срещу него има вносен продукт за 15 лева. Принципно би трябвало да се купува българският кашкавал, защото е по-евтин. Но когато влезе в търговската верига, тя има право сама да прецени каква надценка да сложи. Ако на българския кашкавал сложи 80% надценка, а на вносния – 20%, за крайния потребител кой ще бъде по-скъп?“, попита министърът. По думите му новият закон ще ограничи именно тази практика.

„Нашето предложение е да няма разлика в надценката повече от 10% за еднакви типове продукти, за да може българският производител наистина да се конкурира“, обясни той.

Абровски подчерта, че държавата няма да определя директно цените, а ще въвежда механизъм за „справедлива цена“. „Терминът „справедлива цена“ се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин, на база обективни икономически данни и сравнение с други държави от Европейския съюз, колко би трябвало да струва един продукт“, каза министърът.

Той допълни, че очаква ефект от мерките до няколко месеца след приемането на закона.

В интервюто Абровски коментира и отношенията между производителите и търговските вериги, които определи като „тирания“. „Вътре във взаимоотношенията им цари – не бих го нарекъл хаос, бих го нарекъл тирания. Абсолютна тирания“, заяви той.

Министърът отказа да коментира темата за намаляване на ДДС за храните, като подчерта, че това е ресор на финансовото министерство. „Аз имам един принцип – коментирам това, което е в патримониума на Министерството на земеделието. Това, което е в патримониума на министъра на финансите, не смятам, че е редно да го коментирам“, каза Абровски.

По отношение на контрола върху храните и вноса на месо министърът заяви, че системата работи, но според него не трябва да се акцентира само върху отделни акции, а да се тръгне по веригата и да се види защо това месо се появява в страната.

Абровски обърна внимание и на проблема с млечните продукти и произхода на суровините.

„Искам това прекрасно българско мляко да се изкупува. За да се изкупува, ние трябва да тръгнем или от началото, или от края на тази агрохранителна верига“, каза министърът. Той съобщи още, че е разпоредил създаването на работна група, която да предложи механизъм за по-ясно обозначаване каква част от млякото в даден продукт е българско.

В края на разговора министърът засегна и темата за защитата от градушки, като предупреди, че в момента половината страна остава без самолетна защита заради изтекъл договор. „Договорът е изтекъл през есента на 2025 г. Оттогава до сега нищо не е свършено“, заяви Абровски.

(БГНЕС)