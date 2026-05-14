Румен Радев: Държавата няма да се меси на пазара с определяне на цени

Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръща в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Държавата ще гарантира ясни правила и ефективен контрол, без да се намесва пряко на пазара в определянето на цените. Това каза премиерът Румен Радев в рамките на среща в Министерски съвет относно мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и качеството на храните.

В дискусията участваха министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор „Земеделие и храни“.

Радев обърна внимание, че цените зависят от редица глобални фактори - цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които няма как да се повлияе. Той подчерта, че в същото време цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, структура на веригите на доставки, коректно отношение между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики.

По думите му ценовото равнище зависи и от възможността да се развие родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми.

Радев отбеляза, че в Народното събрание вече са внесени законопроекти, насочени към защита на конкуренцията и ограничаване на нелоялните търговски практики, като част от усилията за овладяване на ситуацията. Той беше категоричен, че държавата няма да се намесва пряко на пазара в определянето на цените, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол.

„Ние сме в условията на свободна пазарна икономиката, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент върху защитата на българския производител и потребител и ясни отношения между всички по веригата“, подчерта Радев. По думите му него без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла.

„Като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. Ясно е, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това, дали ще има силно българско производство като количество, качество и разнообразие на продуктите“, каза още министър-председателят.

По думите му докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни.

"Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производството на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, е въпрос на още известно време те да изчезнат напълно от българската трапеза, което е голям проблем", заяви той.

Според Радев наличието на силно родно производство е въпрос на хранителна сигурност, суверенитет и на национална сигурност. По думите му това е приоритетна политика на правителството, но нейното решаване зависи от много неща - условия за коопериране, за напояване, за къси търговски вериги, за контрол над качеството, условия за отношенията между внос и родно производство.

Радев заяви, че с днешната среща се поставя началото на открит и конструктивен диалог, за да има справедливи цени в магазините.

В началото на седмицата от „Прогресивна България” бяха внесени първи законодателни промени в тази посока.

Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите, които забраняват повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. За да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни.

Парламентът прие на първо четене и мерките на „Прогресивна България“ за ограничаване ръста на цените на стоките и услугите, вписани в Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда вписване на допълнителни нелоялни търговски практики, с които броят им в Закона за защита на конкуренцията стига 33. Създава се и регистър за проследимост при търговията на едро, който ще следи веригата за доставки от всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната.

Министър-председателят Румен Радев каза, че това е само първата стъпка. Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само до контрол на крайните цени.

Подкрепа за производителите през Българската банка за развитие

Правителството ще удължи с една седмица срока за обсъждане на мерките за овладяване на ръста на цените. Това заяви заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща в Министерския съвет. Той посочи, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета – справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция.

Докато се работи по конкретните законодателни мерки, правителството ще разработва и дългосрочна стратегия за подкрепа на българското земеделие и животновъдство. Пулев отбеляза, че по искане на браншовите организации и бизнеса е необходимо допълнително време за експертни становища между първо и второ четене на законопроекта, внесен от „Прогресивна България“.

Вицепремиерът заяви, че в рамките на дискусията е надделяло мнението, че мерките трябва да се основават на пазарни принципи, като се гарантират отчетност, прозрачност и проследяемост по веригата на доставки, без да се нарушават принципите на свободната конкуренция.

Ще бъде създадено специализирано звено за координация между контролните и регулаторните органи, което ще следи за прилагането на мерките и ще изисква ежеседмична отчетност от институциите.

Пулев посочи също, че правителството вече води разговори с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане за разработване на финансови инструменти в подкрепа на българските земеделци и производители, включително субсидирани кредити и гаранционни продукти.

„Не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики“, подчерта Александър Пулев.

Браншови организации искат таван на надценките в магазините

„Според виждането на бранша трябва да има таван на надценките. Искаме търговските вериги да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни, а максималните надценки там са до 35%. Искаме за кратък период от време да има нещо, което да затвори ножиците на високите надценки, които са между 70 и 130%, коментира след срещата Димитър Зоров“, съпредседател на Националния съюз на говедовъдите.

По думите му това ще освободи финансов ресурс от 40 на сто, като тези средства да бъдат насочени частично към потребителите, а другите средства да отидат за умиращия суровинен сектор - производителите на мляко, производителите на зеленчуци, каза Зоров.

„Смятаме, че конкретните мерки, които ще бъдат взети, ще дадат начало на възстановяване на уязвимите сектори. Доволни сме, че ще бъде осветена агрохранителната верига и кой изкривява цените“, посочи Цветан Цеков, Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци".

Според Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. "Има една голяма асиметрия в ценообразуването, а това засяга двете най-уязвими групи - производителите и потребителите. Чрез законови поправки в момента държавата не иска да се меси в работата на веригите, да диктува цените, а да изсветли целия процес и да върне справедливата надценка. Има пазарен дефект и той трябва да бъде коригиран", посочи той.

„Ако чуждите търговски вериги не спазват българските закони, държавата разполага с механизми на пазара да останат само български вериги, които ги спазват“, каза председателят на Сдружение за достъпна и качествена храна д-р Андрей Велчев пред радио „Фокус“. Той отбеляза, че тези думи на премиера Радев са били аплодирани от всички останали участници на срещата.

Велчев допълни, че представителят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов и бил предупреден, че веригите могат да бъдат освободени от България.

*Допълнена към 18.10 ч.