Парламентът прие на първо четене мерките срещу ръста на цените

Парламентът прие на първо четене мерките на „Прогресивна България“ за ограничаване ръста на цените на стоките и услугите, вписани в Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът беше подкрепен от вносителите от „Прогресивна България“ и от ДПС. По време на обсъжданията в парламентарната комисия по бюджет и финанси депутатите от ГЕРБ също заявиха намерение да подкрепят предложенията, но в крайна сметка не бяха в зала по време на гласуването. Против промените гласуваха от „Продължаваме промяната“ (ПП) и 8 депутати от „Демократична България“ (ДБ). „Въздържал се“ гласуваха от „Възраждане“ и останалите представители на ДБ.

Законопроектът предвижда вписване на допълнителни нелоялни търговски практики, с които броят им в Закона за защита на конкуренцията стига 33. Създава се и регистър за проследимост при търговията на едро, който ще следи веригата за доставки от всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната.

Въвеждат се понятията „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“. Първото от тях според законопроекта е налице, когато „две или повече предприятия, макар и юридически и икономически независими помежду си, съвместно притежават пазарна сила, която им позволява да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти, доставчици, клиенти или потребители и да възпрепятстват ефективната конкуренция на съответния пазар“.

За да се прецени дали предприятия са в такава зависимост, ще се вземат предвид редица фактори, сред които пазарните им дялове, концентрацията на пазара, прозрачността му, възможността за навлизане на нови участници или разширяване на съществуващите.

За „прекомерно висока цена“ пък се приема такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.

В законопроекта се предвижда и търговците да доказват липса на нелоялни търговски практики при изразени съмнения от страна на Комисията за защита на конкуренцията.

По време на разискванията опозицията повтори притесненията си, изразени при дискусиите в комисията по бюджет и финанси – че текстовете няма да постигнат търсения ефект, но създават риск от контрол на цените и натиск над търговците.

Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ изрази одобрение към разширяването на обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Според него обаче, ако се въведат репресии срещу вдигане на цените, бизнес операторите могат да отговорят с повишаване на цените.

Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев заяви, че проблем с повишаването на цените има, но предлаганите мерки няма да доведат до реален резултат, а ще засилят натиска върху бизнеса, като ще създадат и предпоставки за допълнително увеличение на цените. Според него въведените със Закона за въвеждане на еврото механизми за цените са постигнали обратен ефект, защото още тогава търговците са започнали да повишават цените превантивно, преди законът да влезе в сила. По думите му понятия като „справедлива цена“, „пределна цена“ и „икономически обоснована цена“ създават риск от произвол от страна на регулаторите, който незабавно ще се калкулира в цената на стоките и услугите.

Според депутата Атидже Алиева-Вели от ДПС създаването на регистър за проследимост на стоките ще натовари административно малките търговци. Въпреки че формацията подкрепя законопроектите на първо четене, ще внесе своите предложения на второ четене.

„Когато разработвахме текстовете, ние имахме същите опасения по отношение на малките търговци. Този регистър може да върши работа, може и да не върши, зависи как е направен“, каза Явор Гечев от „Прогресивна България“, който е и вносител на законопроекта.

Той посочи, че земеделските производители и преките доставки са изключени от регистъра.

„От дебатите останах с впечатление, че вносителите имат по-различна представа за това, което са внесли, от това, което пише в текстовете“, каза депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев.

Според него частта с внасянето на нелоялните практики е нужна, но има риск в краткосрочен план този законопроект да не свали цените, а дори да има обратен ефект.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС заяви намерението на парламентарната си група да подкрепи промените, но критикува посоченият в преходните и заключителни разпоредби срок.

„Отворени сме напълно да съкратим сроковете в преходните и заключителни разпоредби“, отговори му Константин Проданов от „Прогресивна България“.

„Няма как да подкрепим законопроект, който ще доведе до вдигане на цените“, каза Венко Сабрутев от ПП, според когото законопроектът въвежда таван на цените.

„Въвежда се презумпцията за виновност – българският бизнес ще трябва да се оправдава защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу“, каза още той.

Проданов защити мерките, посочвайки, че става дума за необходимост да се обоснове ръстът на цената. Според него това дори е по-мека мярка, защото ще засяга само компании, за които КЗК вече е установила, че са в съвместно господстващо положение.

Сабрутев посочи и че законопроектите за защита на конкуренцията и защита на потребителите не адресират проблема с високите екотакси, които вдигат значително цената на бялата техника.

„Давате свръхвласт на Комисия за защита на конкуренцията, която се владее от ГЕРБ и ДПС. Вие създавате нечовешка бухалка, която може да глобява с до 10% от оборота, може да фалира всеки един бизнес“, каза още той.

„Не говорим за презумпция на виновност, а за презумпция на социална отговорност“, каза Стефан Белчев от ПБ.

Предстои гласуването на законопроекта на второ четене в бюджетна комисия и в пленарна зала. Освен него мнозинството предложи и промени в Закона за защита на потребителите, които разширяват правомощията на КЗП и въвеждат понятието „справедлива цена“. Комисията ще може да налага по-високи глоби при злоупотреби, като се изисква от търговците да доказват обоснованост при повишаване на цените.