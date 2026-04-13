Задава се глобална криза с недостиг на работни места, според президента на Световната банка

Президентът на Световната банка Аджай Банга предупреждава за задаваща се глобална криза с недостиг на работни места, която може да се задълбочи дори след края на военните конфликти, предава Ройтерс.

По думите му, произнесени на фона на започващите пролетни срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка във Вашингтон, през следващите 10–15 години около 1,2 млрд. души в развиващите се страни ще навлязат в трудоспособна възраст. При сегашните икономически тенденции обаче ще бъдат създадени едва около 400 млн. работни места. Това означава потенциален недостиг от близо 800 млн. работни позиции.

Според Банга военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства, но не бива да отклонява вниманието от дългосрочните рискове.

Той подчертава необходимостта правителствата и международните институции да работят паралелно както за справяне с текущите кризи, така и за създаване на устойчиви икономически условия. Сред приоритетите са разширяване на достъпа до електричество и чиста вода, както и стимулиране на инвестициите и заетостта.

От Световната банка посочват, че ще си сътрудничат с развиващите се държави за подобряване на регулаторната среда и премахване на пречките пред бизнеса, включително чрез мерки за прозрачност, борба с корупцията и реформи в трудовото и търговското законодателство.

Банга предупреждава, че липсата на достатъчно работни места може да доведе до сериозни последици, включително засилване на нелегалната миграция и глобалната нестабилност. По данни на Организацията на обединените нации (ООН), към 2025 г. над 117 млн. души по света са били разселени.

В същото време международната институция планира инициативи за подобряване на достъпа до чиста вода за още 1 млрд. души, както и проекти за електрификация и развитие на здравеопазването, особено в Африка.

Според Банга ключова роля за създаването на работни места ще има частният сектор, като инвестициите ще бъдат насочени към области като инфраструктура, селско стопанство, първична медицинска помощ, туризъм и преработваща промишленост.

(БТА)