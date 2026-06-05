Инвеститорите на Wall Street отново избягаха от производителите на чипове

Индексите на американската фондова търговия затвориха на червена територия седмицата, записвайки значителни загуби на фона на разпродажбите на технологични акции. Инвеститорите отново избягват производителите на чипове, пише CNBC.

Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се понижи с 4,18% и затвори сесията на ниво 25 709,432 пункта. Това е най-лошото му представяне от април 2025 година насам. За седмицата спадът е с повече от 2 на сто.

За Dow Jones спадът е в рамките на 1,35 на сто до 50 866,78 пункта, а широкият S&P 500 изгуби 2,65% до 7383,68 пункта.

Сред най-зле представящите се днес е iShares Semiconductor, чиито акции поевтиняха с 10% до 539,77 долара за брой.

На петролните пазари има оживление и очаквания, че конфликът в Близкия изток скоро ще свърши. Това донесе спад на цената на петрола с 2%, но за седмицата има ръст - за първи път през последните три седмици. Американският лек суров петрол (WTI) затвори на ниво от 90,27 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достигна до 93,09 долара за барел.

На валутните пазари щатският долар повишава стойността си на фона на очакванията за повишение на лихвата от Федералния резерв.Така едно евро се разменя за 1,1522 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3333 долара за брой.

Цената на златото се понижи с над 3,5% до 4348 долара за тройунция.