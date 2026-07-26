Цените на какаото намаляват, но шоколадът ще остане скъп

През последните две години цените на какаото достигнаха рекордни равнища заради неблагоприятните метеорологични условия и слабите реколти, които повишиха разходите за производство на шоколад и отслабиха потребителското търсене, пише CNBC в анализ по темата.

Цените на какаото започват да се понижават след рекордното нарастване, но засега не се очаква това да доведе до по-евтини шоколадови изделия, смятат експерти от брашна.

При цените на какаото вече се забелязва тенденция към спад. Фючърсите на какаото поевтиняха до 5327 долара за метричен тон към петък, което е понижение от 34 на сто на годишна база. За сравнение, в края на 2024 г. цената на суровината достигна близо 12 хил. долара за метричен тон.

През последните две десетилетия цената на какаото обичайно се движеше в диапазона от 2 хил. до 3 хил. долара за метричен тон. Швейцарските производители на шоколад Barry Callebaut, Lindt и Nestlé посочват рязкото поскъпване на какаото като фактор, който оказва натиск върху финансовите им резултати.

Резултатите на производителите

Lindt съобщи в понеделник, че увеличението на цените в рамките на групата с 11,8 на сто е довело до спад от 7,5 на сто в обема на продажбите на шоколад през първата половина на годината, тъй като търсенето е намаляло. „Рекордните цени на какаото наложиха безпрецедентно увеличение на цените в целия сектор, а геополитическата несигурност, инфлацията и слабото потребителско доверие оказаха натиск върху търсенето“, коментира главният изпълнителен директор на компанията Адалберт Лехнер по време на разговор с анализатори.

„Кризата в Близкия изток създаде допълнителни затруднения, като доведе до отслабване на туристическия поток от Азия и Близкия изток към Европа“, добави той.

Най-големият доставчик на шоколад и какао в света Barry Callebaut съобщи, че макар през третото тримесечие потребителите по света да са купили с 4,4 на сто по-малко шоколад спрямо същия период на миналата година, общият обем на продажбите на компанията е нараснал с 5,7 на сто. Това е първи ръст за повече от две години. Продажбите на какао в световен мащаб са се увеличили с 18 на сто вследствие на пазарната корекция по-рано през годината.

Междувременно Nestlé съобщи, че по-високите цени на какаото и кафето са оказали отрицателно въздействие върху основната ѝ оперативна печалба от търговска дейност през първото полугодие, която е намаляла с 2,8 на сто. Сладкарските изделия формират 9,7 на сто от общите продажби на компанията. Nestlé очаква понижението на цените на какаото да подобри печалбата ѝ.

Какво се случва с цените на какаото?

Рязкото колебание в цените на какаото се дължи основно на слабите реколти в Западна Африка заради метеорологичните условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от климатичните промени, които ограничиха предлагането.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние върху глобалните метеорологични модели и се проявява на всеки от две до седем години.

Според анализ от декември на д-р Таня Ландер от Програмата за бъдещето на храните към Оксфордското училище „Мартин“, рязкото поскъпване на какаото през 2024 г. до голяма степен се е дължало на силно проявление на Ел Ниньо, довело до по-сухо и по-горещо време, както и до неравномерни валежи в Западна Африка. „Затова не е изненадващо, че метеорологичните условия, свързани с Ел Ниньо, доведоха до слабите реколти от какао както в Кот д'Ивоар, така и в Гана, където се произвеждат между 60 и 70 на сто от световното производство на какаови зърна“, смята Ландер.

Климатичните промени и повишаването на температурите също оказват влияние, като 2024 г. се очертава като най-горещата година, регистрирана досега.

Снимка: Bloomberg

Неотдавнашната гореща вълна в Европа също отслабва интереса на потребителите към шоколада, посочват анализатори на банка UBS в доклад за Lindt, публикуван в началото на юли. Според тях горещите вълни и повишаващите се температури на някои от основните европейски пазари на Lindt могат да се отразят на търсенето на шоколад. Продажбите на групата в Европа, с изключение на страните от Източна Европа, са намалели през четирите седмици до 14 юни.

В същото време от Barry Callebaut заявяват, че макар за 2026 и 2027 г. да е потвърдено силното проявление на Ел Ниньо, което създава риск за предлагането, големият излишък през периода 2025–2026 г. действа като буфер и води до ситуация, съществено различна от тази през 2023–2024 г.

Реципрочните мита върху вноса, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, също оказаха краткотрайно, но съществено влияние, като доведоха до поскъпване и нарушения във веригите на доставки. Конфликтът в Близкия изток засегна и глобалния бизнес на Lindt в търговията на дребно в обектите за пътници заради спада на туристическите потоци.

Тенденции в социалните мрежи

Тъй като се очаква цените на какаото отново да се повишат, производителите на шоколад се стремят да си върнат основната клиентска база чрез нови продукти от висок клас, както и чрез по-внимателно следене на тенденциите в социалните мрежи, които привличат по-младите потребители.

През декември 2024 г. Lindt пусна на пазара дубайски шоколад, за да се възползва от придобилия сериозна популярност в социалните мрежи продукт. Днес дубайски шоколад вече се предлага и от големите търговски вериги.

Главният изпълнителен директор на Lindt Адалберт Лехнер казва, че компанията планира да разшири присъствието си в социалните мрежи, за да осигури по-плавен преход от вдъхновението и откриването на продукта до неговото закупуване. „Изключителният успех на пускането на нашия шоколад в стил „Дубай“ показа нарастващото значение на социалните мрежи за повишаване на разпознаваемостта, ангажираността и търсенето на нашите марки“, каза Лехнер. „Тази стратегия ни помага да достигнем до нови аудитории и да засилим позициите си сред по-младите потребители“, добави той.

Главният изпълнителен директор на Nestle Филип Навратил изрази сходна позиция. По време на разговор с анализатори в четвъртък той заяви, че компанията планира да увеличи инвестициите в маркетинг чрез инфлуенсъри, като предстоят промени и в начина, по който рекламира своите марки.

„Повече дигитално съдържание, повече присъствие в социалните мрежи, повече органично съдържание, повече забавление. Залагаме на начина, по който по-младите потребители общуват със света“, каза Навратил.

(БТА)