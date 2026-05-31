Цените на какаото спадат, а истинският шоколад се връща в магазините

След година на по-малки барчета, още вафли и алтернативи на шоколада най-малко един голям производител на шоколад връща какаото в състава, а други може да последват примера, тъй като спадът на цените на зърната от 2024 г. насам вече прави традиционното сладко изкушение по-рентабилно, пише Ройтерс.

Преходът, който се дължи на спада с близо 70% на цените на фючърсите върху какаото спрямо рекордите от края на 2024 г., обещава по-ниски цени на рафтовете за потребителите, възстановяване на търсенето на какао за фермерите и частичен отказ от алтернативите на шоколада, които съдържат твърде малко какао, за да бъдат определени като шоколад. Заради заместителите компаниите използват определението "шоколадови изделия", а не "шоколад" за своите продукти.

Производителят на сладки изделия Hershey, базиран в САЩ, обяви плановете си да повиши съдържанието на какао в алтернативите си на шоколада, които нарича шоколадови изделия.

След като внукът на създателя на марката Reese’s критикува Hershey, че е променила някои от прочутите продукти Reese's, като ги е превърнала в шоколадови изделия, компанията заяви, че от следващата година всички продукти на Hershey и на Reese’s ще се върнат към оригиналните си рецепти.

Други компании вероятно ще последват примера, съобщават участници в индустрията и експерти като независимия консултант Роджър Брадшоу.

„Съвсем логично е да се върнат към истинския шоколад при сегашните ценови нива на какаото“, коментира той.

Компанията Mondelez не е отговорила на запитвания за коментар за шоколадовите си рецепти, а Nestle не е коментирала за момента.

Ferrero заяви, че рецептите ѝ не се влияят от краткосрочни ценови колебания на суровините, но не коментира промени в употребата си на какао.

Спад на цената на какаото

След като цените на какаото почти се утроиха и надхвърлиха 12 хил. долара за тон през 2024 г. благодарение на неблагоприятните климатични условия и заболяване по растенията, производителите на шоколад започнаха да свиват размера на шоколадите, добавяха повече вафли, плодове и ядки и въведоха алтернативи на шоколада.

Те също така намалиха наличностите си от какао, повишиха цените и увеличиха инвестициите в продукти като ChoViva, алтернатива на шоколада без какао, произведена от слънчогледови семена и овес. Продуктът, разработен от германския стартъп Planet A Foods, се продава чрез партньорство с Barry Callebaut, най-големия производител на шоколад и преработвател на какао в света.

Това предизвика рязък спад в търсенето на какао, който според експерти е свалил цените на зърната със 70% спрямо връхната им точка в края на 2024 г.

Търсенето може да достигне 9-годишно дъно в 12-те месеца до края на септември, съобщи Стив Уотъридж, дългогодишен анализатор и водещ експерт в света в областта на какаото. Спадът на цените на какаото обаче би трябвало да доведе до възстановяване на търсенето от втората половина на годината, допълни той.

„Факторите, които ни тласнаха към това дъно на цените вероятно ще отслабнат“, счита Уотъридж.

По-ниски цени на шоколада, по-голямо търсене на какао

Може да са нужни около десет месеца преди промените в цената на какаото да се усетят в цените на шоколада в магазините, тъй като производителите на шоколад хеджират или заключват покупните цени с месеци напред и държат големи наличности.

Супермаркетите и други купувачи притискат производителите на шоколад да понижат цените приблизително от средата на 2025 г. Някои отстъпиха.

Mondelez съобщи миналия месец, че е намалила някои цени на шоколада в Европа и започва да наблюдава ръст на обемите от продажби.

Barry Callebaut, чиито съставки се използват в една четвърт от шоколадите в света, очаква обемът на продажбите да нарасне с между 1% и 5% в шестте месеца до август спрямо година по-рано, сочат изчисления на Ройтерс на база резултатите на компанията за първата половина на годината.

Компанията, която доставя шоколад за Kit Kat на Nestle и за Magnum Ice Cream Company, казва, че при сегашните цени на какаото производството на шоколад може да бъде по-евтино от създаването на алтернативи с вкус на шоколад, които използват растителна мазнина вместо какаово масло.

Поради това „някои потребители се връщат към шоколада“, каза главният изпълнителен директор Хейн Шумахер през април, без да споменава конкретни компании.

Съществуват и законодателни промени, които стимулират връщането към какаото в някои региони.

В Бразилия, шестия по големина потребител на шоколад на човек от населението в света, беше приет закон по-рано този месец, който изисква продукти с етикет черен шоколад да съдържат най-малко 35% какао на прах.

Ходът доближава Бразилия до пазари като Европа и Северна Америка чрез затягане на изискванията за съдържанието на какао.

Бавно връщане

Връщане към по-традиционния шоколад би било добра новина за близо 2 млн. производители на какао, живеещи в бедност, във водещите производители Кот д’Ивоар и Гана, тъй като създава положителни очаквания за търсенето на какао и цените на зърната.

Но вероятно ще е нужно време преди обемите да се върнат на нивата преди силния ръст на цените.

„Очаквам, че ще са нужни две години и половина, за да се върнем там, където бяхме преди 2023-2024 г. от гледна точка на търсенето“, коментира консултантка в областта на какаото с дълъг опит и бивш трейдър, пожелала да остане анонимна.

Това се дължи на тенденции, които макар и незначителни, в своята съвкупност оказват влияние, казва тя. Сред тях са по-голямата готовност на поколението Z към иновации като шоколад без какао и влиянието на лекарствата за отслабване върху хранителните навици на хората.

Но тъй като производителите на шоколад се опасяват, че цените на какаото ще се повишат отново, някои алтернативи вероятно ще останат.

Причината е, че продуктите остават рентабилни в сегмента на масовия пазар, отбелязва Жан-Филип Бертши, анализатор в компанията Vontobel.