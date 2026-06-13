ОАЕ отключват милиарди долари за Иран

Обединените арабски емирства (ОАЕ) се съгласиха да отпуснат милиарди долари за Иран, съобщиха четирима източници на Ройтерс. Това е промяна след седмици на ирански атаки срещу богатата арабска държава от Персийския залив в рамките на войната между САЩ и Израел с Ислямската република.

Новината за решението на ОАЕ за деескалация съвпада с последните етапи на по-широките преговори между Техеран и Вашингтон за прекратяване на конфликта. Според дипломати те биха могли да включват освобождаването на десетки милиарди долари от ирански петролни приходи, замразени в чуждестранни банки заради американските санкции.

Ройтерс не е могла да установи дали средствата, предназначени за преводите, принадлежат на ОАЕ или произхождат от отдавна блокирани ирански сметки в банковата система на ОАЕ, или идват от друго място.

През последния месец ОАЕ, които станаха обект на ирански удари в разгара на войната, бяха пощадени от нови атаки, за сметка на страни като Кувейт и Бахрейн. Последната известна пряка атака на Иран срещу ОАЕ беше преди повече от месец – удар на 4 май срещу пристанището Фуджейра в Оманския залив.

Двама регионални източници съобщиха на Ройтерс, че ОАЕ са се съгласили да дадат общо 10 млрд. долара, от които над 3 млрд. долара вече са били доставени. Двама други източници, запознати със споразумението, определиха общата сума на средствата на 20 млрд. долара, добавяйки, че ходът е бил договорен в замяна на спиране на иранските атаки срещу ОАЕ.

Един от източниците, запознати със споразумението, също потвърди, че първи транш от 3 млрд. долара вече е предоставен.

Министерството на външните работи на ОАЕ публикува изявление рано в събота, в което категорично отрича съобщенията за превода, „включително твърденията относно 3 млрд. долара“.

Изявлението на ОАЕ „потвърди, че тези твърдения са напълно неверни и неоснователни“, като подчерта, че никакви замразени ирански средства не са били освободени или превеждани.

Изявлението на ОАЕ не предостави допълнителни подробности.

По-рано, когато Ройтерс поиска коментар относно превода, представител на емирствата заяви, че страната се опитва да облекчи напрежението и да насърчи мира.

„Външната политика на ОАЕ се ръководи от насърчаване на деескалацията и намаляване на напрежението в региона, като същевременно се насърчава траен мир и стабилност“, каза представителят. „ОАЕ подкрепя усилията, включително тези, предприети от САЩ, за защита на народите в региона от последиците от конфликта“, посочи още.

Във Вашингтон вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в петък, че средства няма да бъдат отпуснати на Иран за подписване на сделка със САЩ или за участие в среща, добавяйки, че потенциалното споразумение е структурирано така, че да гарантира икономически ползи, след като Техеран изпълни задълженията си.

Съобщенията за отпуснатите средства са факт на фона на сложен финансов контекст, потенциално включващ Дубай - главния търговски център на ОАЕ и една от най-важните икономически артерии на Техеран.

Дубайските банки отдавна държат значителни депозити, свързани с Иран, като голяма част от тях сега са блокирани под американските санкции и излагат всяка чуждестранна банка, работеща с ирански организации от черния списък, на риск от откъсване от американската финансова мрежа.

На 11 април високопоставен ирански източник заяви, че САЩ са се съгласили да освободят замразените ирански активи, държани в Катар и други чуждестранни банки, въпреки че американски представител бързо отрече твърдението.

Източникът, който отказа да бъде назован, заяви пред Ройтерс, че размразяването на активите е „пряко свързано с осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток“, ключов елемент от преговорите за край на конфликта.