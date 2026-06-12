Премиерът на Пакистан: Има съгласие по текста на споразумение за мир между САЩ и Иран

Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф заяви в петък, че „е постигнат окончателен, съгласуван текст“ на споразумение между САЩ и Иран, предава CNBC.
Пакистан, който действа като посредник между двете страни по време на войната, „сега работи в тясно сътрудничество и с двете страни, за да финализира следващите стъпки“, заяви Шариф в публикация в социалната мрежа X.
„Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега“, написа той.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
Съобщението на Шариф е в синхрон с изявленията на други официални лица, включително президента Доналд Тръмп, според които финализирането на споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече повече от три месеца, е по-близо от всякога.
Тръмп заяви в Овалния кабинет в четвъртък следобед, че САЩ „току-що са постигнали великолепно споразумение за войната с Иран“, което подлежи на „финализиране на документите“.
Иранският външен министър Абас Арагчи написа в X преди публикацията на Шариф, че предварителното споразумение със САЩ, известно като меморандум за разбирателство, „никога не е било по-близо“.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
И тримата официални представители отхвърлиха информацията, която беше споделена публично относно съдържанието на очевидно предстоящото споразумение.
Иранската информационна агенция Mehr News Agency съобщи по-рано в петък за 14 предполагаеми разпоредби в проекта на споразумението, включително ангажименти от страна на САЩ да вдигнат санкциите върху петрола, да прекратят морската блокада и да освободят замразените средства на Иран.
Тръмп написа в гневен пост в Truth Social по-късно в петък сутринта, че публичните съобщения за споразумението „нямат НИЩО общо с условията, които бяха договорени в писмен вид“.