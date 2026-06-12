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Премиерът на Пакистан: Има съгласие по текста на споразумение за мир между САЩ и Иран

Пакистан действа като посредник между двете страни по време на войната

20:09 | 12.06.26 г.
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Снимка: EPA/SHAHZAIB AKBER
Снимка: EPA/SHAHZAIB AKBER

Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф заяви в петък, че „е постигнат окончателен, съгласуван текст“ на споразумение между САЩ и Иран, предава CNBC.

Пакистан, който действа като посредник между двете страни по време на войната, „сега работи в тясно сътрудничество и с двете страни, за да финализира следващите стъпки“, заяви Шариф в публикация в социалната мрежа X.

„Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега“, написа той.

Съобщението на Шариф е в синхрон с изявленията на други официални лица, включително президента Доналд Тръмп, според които финализирането на споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече повече от три месеца, е по-близо от всякога.

Тръмп заяви в Овалния кабинет в четвъртък следобед, че САЩ „току-що са постигнали великолепно споразумение за войната с Иран“, което подлежи на „финализиране на документите“.

Иранският външен министър Абас Арагчи написа в X преди публикацията на Шариф, че предварителното споразумение със САЩ, известно като меморандум за разбирателство, „никога не е било по-близо“.

И тримата официални представители отхвърлиха информацията, която беше споделена публично относно съдържанието на очевидно предстоящото споразумение.

Иранската информационна агенция Mehr News Agency съобщи по-рано в петък за 14 предполагаеми разпоредби в проекта на споразумението, включително ангажименти от страна на САЩ да вдигнат санкциите върху петрола, да прекратят морската блокада и да освободят замразените средства на Иран.

Тръмп написа в гневен пост в Truth Social по-късно в петък сутринта, че публичните съобщения за споразумението „нямат НИЩО общо с условията, които бяха договорени в писмен вид“.

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Последна актуализация: 20:09 | 12.06.26 г.
кризата в иран
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