Експерт: Високите цени на петрола ограничават търсенето и вече показват признаци на корекция

По-високите цени на петрола ограничават търсенето както от страна на бизнеса, така и на потребителите. Този коментар направи Цветомир Николов, анализатор в програма „Енергетика и климат“ към Центъра за изследване на демокрацията, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Глобалното потребление на петрол вече показва признаци на корекция вследствие на напрежението в Близкия изток и това няма да се промени. Именно затова електрификацията е една от възможностите държавите да ограничат зависимостта си от подобни кризи“, смята енергийният експерт.

Според него пазарът разполага с механизми за адаптация, но предположи, че държавите с ограничени финансови възможности или проблеми с доставките ще понесат най-голямата тежест. „Цената не би се задържала по-висока от 90 долара, но вероятно ще бъде една идея по-висока от тази преди конфликта“, прогнозира той.

По думите му Китай се намира в по-добра позиция да управлява подобни сътресения благодарение на мащаба на икономиката си, големите резерви и силната си позиция спрямо доставчиците. Анализаторът посочи, че Пекин използва предимството си като най-голям купувач на енергийни ресурси, което му позволява да договаря по-изгодни условия. „Страната разчита на диверсифицирани доставки, включително от Русия и други ключови партньори, като паралелно ускорява електрификацията и подобрява енергийната ефективност“, подчерта Николов.

Той посочи, че за разлика от Китай, Европа залага на различен модел – ограничаване на зависимостта от изкопаемите горива чрез развитие на възобновяеми източници, електрификация и оптимизация на потреблението. Енергийният анализатор обясни, че Европейският съюз няма планове за изграждане на мащабна нова газова инфраструктура към Близкия изток, а ще разчита на съществуващите връзки с Норвегия, Северна Африка и терминалите за втечнен природен газ. Той напомни, че основната цел на европейската политика е намаляване на зависимостта от петрол и природен газ.

Цветомир Николов е убеден, че Европа ще успее да попълни газовите си резерви преди зимния сезон и заяви, че това се вижда и от движението на цените на европейския газов хъб TTF. Той отбеляза, че въпреки политическите ограничения Европа продължава да внася руски газ, тъй като самият продукт не е санкциониран. Основни канали остават „Турски поток“, втечненият природен газ и доставките от САЩ.

„Комбинацията между руския и американския газ позволява да се запълни голяма част от нуждите и това е причината цените да останат сравнително ниски“, отчете енергийният анализатор, но допусна, че петролът „вероятно ще остане по-скъп заради геополитическата премия“.

Докога ще оцелее световното потребление с резервите, които Международната агенция по енергетика (МАЕ) пусна на пазара? Колко бързо ще се възстановят доставките и инфраструктурата в засегнатите региони близо до конфликта в Иран? Ще остане ли геополитическата премия? Докога ще са различни цените в отделните пазари на европейската електропреносна мрежа? Каква роля ще играе изкуственият интелект в енергийните системи?

Целия разговор гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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