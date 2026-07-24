Цените на петрола поддържат траектория, близка до границата от 100 долара*

Цената на суровия петрол сорт Брент доближава психологическата граница от 100 долара за барел, след като атаките на йеменските хути срещу танкери в Червено море откриха нов фронт в конфликта в Близкия изток. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разшири американските удари срещу Иран, съобщава Bloomberg.

Международният петролен бенчмарк остава стабилен в сутрешната търговия, като фючърсите му се търгуват при 0,84% спад в цената до около 99,84 долара за барел. От началото на седмицата цената му нарасна с близо 14 на сто. В четвъртък стойността му се повиши до над 100 долара за барел за първи път от два месеца.

Цената на американския лек петрол West Texas Intermediate е около 91 долара за барел.

Тръмп заплаши Иран със „сериозно военно наказание“ в случай на по-нататъшни атаки срещу кораби в Червено море и заяви пред Axios, че обмисля „масивна атака“ срещу Техеран.

Пазарът на петрол е засегнат и от украинските атаки срещу терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на руското черноморско крайбрежие, през който минава по-голямата част от износа на казахстанския петрол. Глобалните запаси са изчерпани от продължаващата война в Близкия изток, което повишава риска от криза с доставките и по-широк икономически шок.

Цената на петрола се повиши по-рано този месец с ескалацията на военните действия между САЩ и Иран в Персийския залив, което отново затрудни трафика през Ормузкия проток и задуши потоците от суров петрол и втечнен природен газ в региона. Първите атаки срещу саудитски танкери от подкрепяни от Иран хути в Червено море засилиха опасенията относно по-широките прекъсвания на доставките.

„Ако трафикът в Червено море е минимален, тогава бихме прогнозирали цена на петрола от 120 долара, нещо което се приема за преломна точка“, коментира Джей Хатфийлд, главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Management LLC.

Червено море се превърна в ключов алтернативен маршрут за износ на петрола от Саудитска Арабия, което позволява на Кралството да заобиколи Ормузкия проток и да продължи да осигурява стабилни ежедневни доставки до клиенти по целия свят. Според търговци някои азиатски купувачи вече водят преговори с държавната компания Saudi Aramco за евентуално отклоняване на потоците през Суецкия канал и около Африка след атаките на хутите.

В четвъртък два китайски танкера напуснаха Червено море през контролния пункт Баб ел-Мандеб, натоварени със саудитски петрол, въпреки атаките. Базираната в Йемен бойна групировка предупреди всички плавателни съдове да не акостират в пристанищата на Кралството.

САЩ бомбардират Иран в продължение на 13 поредни дни, като двете страни отхвърлят възможността за скорошно завръщане на масата за преговори. Техеран предупреди, че ще отмъсти срещу енергийните съоръжения в региона, ако Тръмп изпълни заплахата си да разруши мостове или електроцентрали, ако Иран атакува кораби в Ормуз.

Информацията е актуална към 09:25 ч. българско време. Атаките на хутите могат да се превърнат в следващия шок за световния пазар на петрол

Западни петролни компании виждат фантастично бъдеще в Ирак Свързани статии