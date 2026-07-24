Прогнозата на Intel надмина очакванията, докато AI бумът продължава да стимулира търсенето на чипове

Intel прогнозира в четвъртък тримесечна печалба и приходи над очакванията, което доведе до ценови ръст на акциите ѝ с 5,2% в извънборсовата търговия. Резултатите подтикнаха компанията да увеличи плановете си за разходи през следващите две години, тъй като разширяването на центровете за изкуствен интелект увеличава търсенето на централните ѝ процесори (CPU), предава Ройтерс.

Intel очаква приходи за третото тримесечие между 15,8 млрд. и 16,8 млрд. долара спрямо средна прогноза на анализаторите за 15,1 млрд. долара, според данни, събрани от LSEG. Очаква се коригираната печалба да бъде 38 цента на акция в сравнение с прогнозите на анализаторите от 27 цента.

Intel се възползва от бума в т.нар. „агентен изкуствен интелект“, при който автономни агенти изпълняват задачи като компютърно програмиране от името на човешките потребители. Акциите ѝ са поевтинели с повече от 25% спрямо рекордното ниво при затваряне на пазара на 22 юни на фона на по-широко разпродаване на акциите на производителите на чипове, въпреки че за годината те остават с ценови ръст от над 170%.

Резултатите потвърждават стратегията на главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан за възвръщане на технологичното лидерство и конкуриране със съперници като Nvidia и Advanced Micro Devices на бурно развиващия се пазар на AI чипове. Инвеститорите следят отблизо дейностите на Intel в областта на центровете за данни и договорното производство като ключови индикатори за успеха на обръщането на тенденцията.

По време на разговор с анализатори Тан заяви, че развитията през второто тримесечие са подтикнали Intel да се „ангажира изцяло“ с масовото производство на чипове, изработени по предстоящата производствена технология 14A през 2028 г. Миналата година Intel предупреди, че може да бъде принудена да се откаже от 14A, ако не успее да намери голям клиент, което на практика би извадило САЩ от надпреварата за производството на най-бързите чипове в света.

„Радвам се да видя нарастващия интерес от страна на клиентите към Intel 14A и съм все по-уверен, че 14A ще бъде изключително конкурентоспособен производствен процес“, заяви Тан.

За второто тримесечие, приключило на 27 юни, Intel съобщи, че продажбите са се увеличили с 25,4% до 16,13 млрд. долара, а коригираната печалба е 42 цента на акция в сравнение с прогнозите за 14,42 млрд. долара и 21 цента на акция. Коригираната брутна печалба възлезе на 41,8% спрямо прогнозите от 38,8%.

AI агентите стимулират ръста в търсенето на CPU

Преходът към AI агенти доведе до възстановяване на търсенето на процесори за центрове за данни, като ръководителите на Intel заявиха по-рано тази година, че това ги е хванало неподготвени, тъй като поръчките за процесори надхвърлиха капацитета на компанията за производство на чипове.

В интервю главният финансов директор Дейвид Зинснер заяви пред Ройтерс, че бурният ръст на търсенето е накарал Intel да повиши прогнозата си за капиталовите разходи за тази година от 18 млрд. долара на 20 млрд. долара, като се очаква разходите да „нараснат значително и през следващата година“.

Зинснер посочи, че Intel разполага с около 30 млрд. долара в брой и кредитна линия от 10 млрд. долара, и не изключи възможността за продажба на акции, въпреки че към момента няма одобрена такава.

Приходите на бизнеса на Intel с центрове за данни и изкуствен интелект за второто тримесечие възлизат на 6,26 млрд. долара в сравнение с прогнозите от 5,37 млрд. долара.

Intel съобщи, че продажбите в сегмента на лаптопите и настолните компютри са възлезли на 8,88 млрд. долара през второто тримесечие спрямо прогнозите за 7,89 млрд. долара. Зинснер посочи, че продажбите в брой са спаднали, но средните цени са се повишили, тъй като Intel се е отклонила от по-евтините чипове за устройства от начален клас и се е върнала към чипове за устройства от по-висок клас.

Бизнесът на Intel в областта на производството на чипове отбелязва продажби за 5,77 млрд. долара през второто тримесечие спрямо прогнозите на анализаторите за 5,55 млрд. долара.

Подразделението е привлякло Tesla на Илон Мъск като клиент за своя технологичен процес от ново поколение 14A, предназначен за проекта за чип за изкуствен интелект Terafab.