Foxconn и Intel ще разработят съвместно инфраструктура за изкуствен интелект

Тайванската технологична компания Foxconn ще работи съвместно с американския производител на чипове Intel за разработването и внедряването на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) от следващо поколение и интелигентни изчислителни платформи в опит да отговори на нарастващото търсене на изчислителни системи с изкуствен интелект, съобщава Ройтерс.

Тайванската компания, най-големият подизпълнител в производството на електроника в света, заяви, че партньорството ще комбинира технологията на Intel при чиповете с експертния опит на Foxconn в производството и изграждането на системи.

Компаниите планират да работят върху оборудване, използвано в центровете за данни, включително сървърни кутии, захранвани от процесори Intel Xeon и чипове за AI ускорители. Те ще се съсредоточат и върху технологии за високоскоростно свързване, дизайн на охлаждане и решения за енергийна ефективност в AI системите.

Foxconn и Intel също така планират да разработват системи за употреба извън традиционните центрове за данни, включително във фабрики, интелигентни градове и роботи.

„Нашето сътрудничество с Intel ще комбинира силните страни на двете компании в областта на компютърните платформи, системната интеграция и възможностите за глобална верига на доставки“, изтъква председателят и главен изпълнителен директор на Foxconn Йън Лю.

Компаниите също така заявиха, че ще проучат възможностите за работа по персонализирани чипове и решения за системна интеграция.

Foxconn и Intel не предоставят подробности за финансовата стойност на сътрудничеството.

В средата на май Foxconn отчете по-голямо от очакваното увеличение на тримесечната си печалба, което подчертава устойчивите разходи за хардуер. Основният партньор на Nvidia Corp. при сървърите записа нетна печалба за първото тримесечие в размер на 1,6 млрд. щатски долара. През април компанията отчете близо 30% ръст на приходите до 66,6 млрд. щатски долара, което като цяло е в съответствие с очакванията.

Foxconn се утвърди като ключов играч при хардуера за изкуствен интелект, като сглобява сървъри, съдържащи ускорители на Nvidia. Това се развива в момент, когато Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp. полагат повече усилия за разширяване на своята дейност в тази сфера, като заделят 725 млрд. долара за разработване на изкуствен интелект само за тази година.

Тайванската компания генерира значителен дял от продажбите си от сглобяването на iPhone и MacBook на Apple Inc. и е в позиция да се възползва от всеки положителен прием по отношение на най-новото продуктово семейство iPhone 17.