Microsoft представи нов квантов чип, разработен с помощта на изкуствен интелект

Microsoft представи във вторник нов чип за квантови изчисления, който е препроектиран с помощта на изкуствен интелект. Компанията заяви, че сега очаква да разполага с квантови машини с търговско приложение до 2029 г., предава Ройтерс.

Новата целева дата означава, че Microsoft ще разполага с квантови компютри през същата година като конкурента IBM, който миналия месец обяви, че планира да инвестира 10 млрд. долара в квантови машини. Компанията също така създаде дъщерно дружество за производство на квантови чипове за трети страни, с подкрепата на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Microsoft досега не беше посочвала целева година за новия чип, като заявяваше само, че това ще отнеме години, а не десетилетия.

Microsoft и IBM се конкурират с Google на Alphabet, Amazon и няколко китайски инициативи за разработване на квантови системи, които биха могли да решат проблеми в медицината, химията и киберсигурността, за които на конвенционалните компютри биха били необходими хиляди години. Във вторник Microsoft представи нов чип, наречен Majorana 2, който е продължение на първия чип Majorana от миналата година.

AI инструментите водят до пробив в материалите

Най-голямата промяна в чипа, произведен вътрешно от Microsoft, в сравнение с предшественика му, е, че той използва изцяло нов набор от материали. Докато Google, IBM и много други произвеждат квантови чипове със свръхпроводящи проводници, изработени от алуминий, чипът на Microsoft ще бъде изработен от олово, което е с по-голям атом.

Microsoft е осъществила промяната с помощта на AI инструменти, които компанията е разработила за употребата в материалознание, а резултатът е 1000-кратно подобрение в някои аспекти на производителността на Majorana 2, заяви Джейсън Зандер, изпълнителен вицепрезидент в Microsoft, който отговаря за дейностите на компанията в областта на квантовата физика. Пробивът, каза Зандер, беше да се разбере как да се използва олово, което е водоразтворимо, върху чип, без оловото да се измива по време на производствения процес.

„Причината, поради която хората не го използват за производството на чипове, е, че се изисква изключително специализиран процес, за да се разбере как става това. И ние го разбрахме“, каза Зандер.

Подходът на Microsoft към квантовите изчисления се основава на квазичастици, известни като майорана, чието съществуване не беше доказано, докато Microsoft не заяви, че ги е наблюдавала.

В модерната лаборатория за квантова физика на Microsoft в Лингби, Дания, екипът използва агентен изкуствен интелект, за да подпомогне разработването на по-надеждни топологични кубити. Снимка: Microsoft

Научна критика към твърденията

Твърденията на компанията предизвикаха вълна от критики сред физиците, които твърдят, че Microsoft не е публикувала достатъчно данни, за да потвърди твърденията си. Списанието Science миналата година предупреди читателите, че разследва данните, използвани в по-ранно проучване на Microsoft от 2020 г., а някои критици на по-ранните статии на Microsoft твърдят, че проблемите с данните и протоколите все още съществуват в изследването, публикувано във вторник.

„Microsoft могат да използват колкото искат преднина – това няма да ги предпази от основния научен принцип, че резултатите трябва да бъдат възпроизводими“, заяви Хенри Лег, преподавател по квантова физика в Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия.

Ръководителите на Microsoft заявиха, че търговските тайни не позволяват на компанията да публикува всичките си данни, но че те са били широко споделени в конфиденциални дискусии с Агенцията за напреднали отбранителни изследователски проекти на САЩ, която оценява осъществимостта на няколко различни типа квантови системи.

„Направихме достатъчно в областта на физиката, за да разполагаме с наистина отлични данни“, каза Зандер в отговор на критиките към подхода на Microsoft. „Повярвайте ми, нямаше да харча пари за инженерство, ако смятах, че още не сме на прав път в областта на физиката.“