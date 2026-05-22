Американското правителство влага 2 млрд. долара в компании за квантови изчисления

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се е съгласила да отпусне 1 млрд. долара на International Business Machines (IBM) за изграждането на производствена линия за чипове за квантови изчисления като част от широка стратегия за укрепване на лидерството на САЩ в тази нововъзникваща индустрия, съобщава Bloomberg.

IBM също ще инвестира 1 млрд. долара в нов бизнес, наречен Anderon, който ще произвежда процесорите, съобщи компанията в изявление в четвъртък. Както средствата на IBM, така и държавното финансиране ще бъдат насочени към управляването на завод за квантови пластини в съществуващ изследователски център за производство на полупроводници в Олбани, щата Ню Йорк, според изявление на Чък Шумър, сенатор от Демократическата партия от същия щат.

Акциите на IBM поскъпнаха с 12% до 252,97 долара в Ню Йорк в четвъртък, отбелязвайки най-големия си еднодневен ценови ръст от повече от година.

Акциите на други компании, получили финансиране, също отбелязаха скок на цените. Книжата на GlobalFoundries – дружество за полупроводници, разработващо специализирани чипове за квантови изчисления, отбелязаха ценови ръст от 15%. Цената на книжата на D-Wave Quantum се повиши с 33%, на Rigetti Computing – с 31%, а на Infleqtion – с 31%.

Правителствата подготвят финансиране за квантовите изчисления – нововъзникваща технология, за която изследователите смятат, че може да предостави редица нови възможности във всичко – от откриването на лекарства до стандартите за криптиране в компютърните системи. Въпреки че засега машините се използват предимно за изследователски цели, потенциалните им възможности биха могли да представляват заплаха за националната сигурност, пробивайки системите, които защитават банковите и правителствените данни.

Освен на IBM, правителството на САЩ отпусна финансиране и на над шест други компании. GlobalFoundries ще получи 375 млн. долара, съобщи компанията в изявление. D-Wave, Rigetti, Infleqtion и PsiQuantum заявиха в отделни съобщения, че са подписали писма за намерения с Министерството на търговията на САЩ за суми до 100 млн. долара всяка. Сред останалите получатели на 100 млн. долара са Atom Computing и Quantinuum, а стартъпът Diraq ще получи 38 млн. долара.

Сделките, които все още не са финализирани, са част от по-широк пакет за подкрепа на квантовите изчисления на стойност 2 млрд. долара от Министерството на търговията, като се използват ресурси от Закона за чипове и наука от 2022 г. Американското правителство ще получи миноритарни, неконтролиращи дялове във всяка от компаниите в замяна на финансирането, според изявление на Министерството на търговията от четвъртък.

По-конкретно, средствата ще дойдат от администрацията за научноизследователска и развойна дейност, която е получила 11 млрд. долара по Закона за чиповете – по-широка инициатива на обща стойност 52 млрд. долара, подписана от тогавашния президент Джо Байдън с цел да се даде тласък на американската индустрия за полупроводници.

Миналата година министърът на търговията Хауърд Лутник анулира 7,4 млрд. долара от общо 11 млрд. долара, предоставени на нестопанска организация за научни изследвания, като насочи част от тези средства към инвестиции, които биха донесли възвръщаемост на правителството. Разширяването на подкрепата към квантови компании е също част от преработката на Закона за чипове и наука от 2022 г.

Редица стартъпи и големи корпорации, сред които Microsoft и Google (част от Alphabet), се опитват да приложат квантовата физика, за да създадат компютри, които са експоненциално по-мощни от днешните машини.

Тези компании залагат на това, че нововъзникващата област, която използва законите на субатомните частици за манипулиране и предаване на информация, е все по-близо до постигането на реален напредък в области като разработването на лекарства и финансите.