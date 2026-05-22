Петролът поскъпва, разговорите между Иран и САЩ остават във фокуса на инвеститорите*

Цената на петрола се повишава след три поредни дни на спад, след като изявления на Иран относно урана и Ормузкия проток намалиха по-ранния оптимизъм за напредък в преговорите със САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,68% до 104,3 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,12% до 97,43 долара за барел.

Техеран съобщи, че последното предложение на САЩ частично е преодоляло различията между двете страни в конфликта, но коментарите на върховния лидер на Ислямската република относно запазването на запасите от уран, както и спорът за таксите в Ормузкия проток, помрачиха перспективите за пробив.

Противоречивите изявления по ключови въпроси оставиха без отговор въпроса дали двете страни са по-близо до споразумение след подновените заплахи за ескалация на напрежението през последните дни. Това разклаща цените на петрола, докато трейдърите се опитват да преценят кога енергийните потоци през протока ще бъдат напълно възстановени. Войната и ограниченията в доставките доведоха до рекордно бързо изчерпване на световните запаси от суров петрол и петролни продукти, според Goldman Sachs Group Inc.

„Постоянното редуване на противоречиви сигнали очевидно намалява склонността към риск както на финансовите, така и на физическите пазари“, коментира Ребека Бабин, старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth Group. „Купувачите при спадове все още се колебаят да заемат позиции преди евентуалното възстановяване на потоците през протока, докато участниците на физическия пазар продължават да намаляват запасите си и да изчакват, вместо да преследват скъпи товари.“

Международната агенция по енергетика (МАЕ) остава в готовност да освободи допълнителни резерви при необходимост след първото такова действие през март, заяви междувременно изпълнителният директор Фатих Бирол.

