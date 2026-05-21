Европейските пазари преминаха през волатилна сесия в четвъртък, след като върховният лидер на Иран нареди уранът на страната, обогатен до ниво, което е близко до необходимото за производство на ядрена бомба, да не се изпраща в чужбина. Това заплашва да усложни мирните преговори със САЩ, пише CNBC.

Общоевропейският бизнес Stoxx 600 отчете ръст от 0,04% до 620,56 пункта.

Във Великобритания FTSE 100 нарасна с 0,11% до 10 443,47 пункта.

Същевременно в Германия DAX спадна с 0,53% до 24 606,77 пункта, а във Франция CAC 40 – с 0,39% до 8086 пункта.

Глобалният сателитен оператор със седалище в Париж Eutelsat отчете 22% ръст на пазарната оценка преди забележителното първично публично предлагане на компанията SpaceX на Илон Мъск.

Eutelsat често е описвана като европейският вариант на SpaceX, но между двете компании има огромна разлика по отношение на мащаба. Докато SpaceX може да бъде оценена на рекордните 1,75 трлн. долара при първично публично предлагане в началото на следващия месец, пазарната оценка на Eutelsat е 4,05 млрд. евро (4,7 млрд. долара).

Германският производител на сателити OHB също отчете силен ръст на цената на акциите. Люксембургската компания SES затвори с повишение на цената на акциите от 8%.

Акциите на EasyJet поскъпнаха с 0,9% в четвъртък, след като нискотарифният превозвач разкри, че конфликтът в Близкия изток е забавил резервациите и е увеличил разходите. Авиокомпанията, листната на Лондонската фондова борса, отчита загуба преди данъци от 552 млн. паунда (741 млн. долара) за шестте месеца до 31 март в сравнение с 394 млн. паунда преди година.

Производителят на Assassin’s Creed – Ubisoft, се възстанови от тежките загуби през сесията и затвори с 2% спад, след като френският производител на видеоигри разкри оперативна загуба от 1,3 млрд. евро за финансовата си 2026 г.

Акциите на BT Group поевтиняха с 4,9%, след като водещият телекомуникационен оператор, листнат в Лондон, отчете резултатите си за цялата година. Коригираните приходи на групата се свиват с 4% до 19,6 млрд. паунда, главно поради по-ниските международни приходи. Печалбата преди данъци се увеличава с 8% на годишна база до 1,4 млрд. паунда за цялата година до 31 март.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че е отменил подновяването на ударите по Иран, защото Вашингтон е в „последните етапи“ на преговорите с Техеран.

Фючърсите на петрола сорт West Texas Intermediate за последно се търгуваха на цена от 99,90 долара за барел, което е ръст от 1,7% за деня. Международните фючърси на сорта „Брент“ поскъпват с 1,3% до 106,35 долара за барел.