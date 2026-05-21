Най-голямата офис сделка в Европа от 2022 г. се провали

Възстановяването на пазара на бизнес имоти в Европа губи инерция, тъй като по-високите разходи за финансиране и геополитическата несигурност натежават върху интереса на инвеститорите. Планирана продажба на офис сградата OpernTurm във Франкфурт за около 850 млн. евро, която трябваше да се превърне в най-голямата офис сделка в Европа от 2022 г. насам, е замразена, след като купувачът не е успял да си осигури финансиране, пише сайтът Tredersunion.com.

Financial Times съобщи, като се позова на запознати източници, че предприемачът Ерих Швайгер е водел напреднали преговори за закупуването на OpernTurm от JPMorgan Asset Management и Сингапурския държавен фонд GIC, но сделката е била спряна, след като той не успял да набере нужното финансиране.

Кулата във Франкфурт е смятана за първокласен актив благодарение на централната ѝ локация и наематели, сред които UBS. Запознати с разговорите източници казват, че вместо това собствениците може да обмислят рефинансиране на сградата. Швайгер не е отговорил на молба за коментар, а JPMorgan Asset Management и GIC са отказали коментар.

Неотдавна Швайгер навлезе в сектора на бизнес имотите, след като вече притежава значителен портфейл с жилищни имоти, като купи първокласни търговски площи след изпадането в несъстоятелност на компанията Signa на Рене Бенко. Придобиването на OpernTurm щеше да бъде най-голямата продажба на офис сграда в Европа от септември 2022 г., когато сградата Moorfields в Лондон беше продадена за 935 млн. долара, според данни на MSCI.

Запознат с потенциалната сделка във Франкфурт източник определя OpernTurm като трофеен актив, подкрепен от дългосрочни наемни договори. Той допълва, че стойността на сградата вероятно щеше да нарасне постепенно чрез увеличения на наемите, а не чрез големи преустройства. Той допълва, че целевата цена трудно можело да бъде оправдана на сегашния пазар, освен ако купувачът няма стратегическа причина да увеличи присъствието си във Франкфурт.

Несигурността забавя по-широките имотни сделки в Европа

Провалената продажба във Франкфурт е още един знак, че сделките с имоти в Европа отново се забавят след колебливото възстановяване. Инвеститорите навлязоха в годината с по-силни очаквания, но нарастващите разходи за финансиране и продължаващият конфликт в Иран карат някои купувачи да преосмислят дали да вложат капитал сега или да изчакат по-ясни условия.

Данни на MSCI показват, че обемът на инвестициите във всички сектори на бизнес имотите през първото тримесечие е намалял с 10% спрямо година по-рано. Анализатори на компанията казват, че външната нестабилност, най-вече заради конфликта в Иран, отново е обезпокоила пазара и е допринесла за забавянето на сделките.

Според Фергъс Кийн, ръководител на капиталовите пазари за центъра на Лондон в BNP Paribas, пазарът е давал признаци, че е достигнал дъното в края на миналата година, но сега вероятно ще остане там за по-дълго време. Той казва, че някои купувачи, включително семейни офиси и американски компании за частни капиталови инвестиции, все още са склонни да купуват, когато пазарът е на дъното, което поставя купувачите в силната позиция на пазара.

Други сделки също са блокирани. Планирата продажба от Blackstone на офис сграда в Canary Wharf в Лондон на име Cargo за 250 млн. паунда, е спряна, съобщават запознати с въпроса източници, след като компанията наела брокери и провела първоначални обсъждания, но решила да не пуска все още официални маркетингови материали. Blackstone подготвя и продажбата на британската компания за жилища под наем Leaf Living за над 1 млрд. паунда и неотдавна получила изразен интерес за дял от около 400 млн. паунда от портфейла с активи.

Въпреки това активността в части от пазара се запазва. Brookfield Asset Management купи портфейл с жилища в Испания от Blackstone за над 1 млрд. евро в края на март, а ръководителят на подразделението за недвижими имоти на Blackstone в Европа Джеймс Сепала заяви, че секторът остава устойчив въпреки краткосрочната несигурност и добави, че компанията е финализирала или е получила заявен интерес към продажбата на имоти в Европа на стойност 4 млрд. долара в почти 60 сделки от януари насам.